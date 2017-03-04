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В Ржевском районе в Музее воинской славы открылась экспозиция о боях под Полунино

04 Марта 2017 19:10
Автор: TIA

2 марта в деревне Полунино Ржевского района состоялось торжественное открытие новой экспозиции музея  воинской славы. Событие приурочено к 74-ой годовщине со дня освобождения Ржева и Ржевского района от  немецко-фашистских захватчиков. Материалы экспозиции посвящены боям, проходившим в районе деревни Полунино в период Великой  Отечественной войны в августе-сентябре 1942 года. Центральный экспонат музея – панорамная композиция  на основе репродукции панно тверского художника-баталиста Николая Белова «Ржев. Бой за высоту 200».

 Документы и материалы, послужившие основой для создания комнаты, а впоследствии, и музея воинской  славы, были собраны учительницей Анастасией Михайловной Колошиной, которая приехала в Полунино в 1946 году, чтобы жить и работать здесь. В музее представлены фото- и видеоматериалы, фрагменты снаряжения солдат тех времен, оружие, а также  документы, посвященные сражениям под Полунино и истории воинского захоронения, расположенного  рядом с музеем. Это одно из крупнейших братских захоронений Ржевской области. Здесь погребены останки  более 11000 советских воинов. Сообщает Комитет по делам молодежи Тверской области

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Метки: Полунино Музей воинской славы ржевский район
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