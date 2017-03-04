За незаконную регистрацию иностранцев в своей квартире тверичанка может получить 3 года тюрьмы

В Твери безработная женщина за деньги незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одной из домов по ул.50 лет Октября, пять иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ.

В Твери безработная женщина за деньги незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одной из домов по ул.50 лет Октября, пять иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ.

В отношении тверичанки возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина…»

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Пресс-служба УМВД России по Тверской области