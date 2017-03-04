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За незаконную регистрацию иностранцев в своей квартире тверичанка может получить 3 года тюрьмы

04 Марта 2017 19:04
Автор: TIA

В Твери безработная женщина за деньги незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одной из домов по ул.50 лет Октября, пять иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ.

В отношении тверичанки возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина…»

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Метки: иностранные граждане незаконная регистрация
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Комментарии (3)

  • Nyuta 
    Ёпти, ниуа себе штраф!
    04.03.2017 19:20
    0 | 1

  • Net. 
    Нехило!
    04.03.2017 19:30
    0 | 0

  • uabumoderoff 
    Маргиналы не знают про эту статью.Когда кишлачные дают 5тысяч и говорят,что ты нас больше не увидишь,этим людям кажется,что выиграли приз.
    04.03.2017 19:43
    0 | 0
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