За незаконную регистрацию иностранцев в своей квартире тверичанка может получить 3 года тюрьмы

В Твери безработная женщина за деньги незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одной из домов по ул.50 лет Октября, пять иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ.
В отношении тверичанки возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина…»
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Пресс-служба УМВД России по Тверской области
Комментарии (3)
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uabumoderoff
04.03.2017 19:43
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