На ремонт дорог в районах Тверской области региональная власть выделила 1,6 млрд.рублей

Проведены конкурсные процедуры по распределению в 2017 году муниципальным бюджетам субсидий от региона на приведение в порядок дорог. Общая сумма средств, предназначенных районам, составляет 1,6 млрд рублей. Результаты конкурсов обсуждались сегодня, 4 марта, на совещании по вопросам развития дорожного хозяйства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.
Так на эти деньги будет отремонтирована дорога от поселка Фирово до трассы М-10. Объект вошел в программу ремонта региональных дорог.
Самое актуальное направление – капитальный ремонт дорог общего пользования. Утверждены 108 заявок на субсидии. При их рассмотрении учитывался ряд критериев – интенсивность движения по участкам, требующих капремонта, количество благополучателей и др. Общая стоимость работ – 1,8 млрд рублей, из них 783 млн. рублей муниципалитеты получат от области.
Что касается капитального ремонта сельских дорог, то на субсидирование по этому направлению было предусмотрено 137,9 млн рублей. В итоге одобрены 2 заявки от Андреапольского и Старицкого районов. Часть денег оказалась невостребованной
На ремонт внутридомовых территорий выделят 350,3 млн рублей по 61 заявке. Общая стоимость работ составит 455,1 млн рублей.
Также проведены конкурсы по распределению субсидий на строительство, реконструкцию и проектирование дорог. Одобрены заявки от Твери, Максатихинского, Лихославльского, Зубцовского районов. Из регионального бюджета выделяется 81,6 млн рублей. В частности, средства пойдут на приведение в нормативное состояние участка дороги по улице Луначарского в Твери. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
VoToN
Прикрепленные видео:
Прикрепленное видео
04.03.2017 19:53
0
|
0