На ремонт дорог в районах Тверской области региональная власть выделила 1,6 млрд.рублей

Проведены конкурсные процедуры по распределению в 2017 году муниципальным бюджетам субсидий от региона на приведение в порядок дорог. Общая сумма средств, предназначенных районам, составляет 1,6 млрд рублей. Результаты конкурсов обсуждались сегодня, 4 марта, на совещании по вопросам развития дорожного хозяйства, которое провел Губернатор Игорь Руденя

Проведены конкурсные процедуры по распределению в 2017 году муниципальным бюджетам субсидий от региона на приведение в порядок дорог. Общая сумма средств, предназначенных районам, составляет 1,6 млрд рублей. Результаты конкурсов обсуждались сегодня, 4 марта, на совещании по вопросам развития дорожного хозяйства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Так на эти деньги будет отремонтирована дорога от поселка Фирово до трассы М-10. Объект вошел в программу ремонта региональных дорог.

Самое актуальное направление – капитальный ремонт дорог общего пользования. Утверждены 108 заявок на субсидии. При их рассмотрении учитывался ряд критериев – интенсивность движения по участкам, требующих капремонта, количество благополучателей и др. Общая стоимость работ – 1,8 млрд рублей, из них 783 млн. рублей муниципалитеты получат от области.

Что касается капитального ремонта сельских дорог, то на субсидирование по этому направлению было предусмотрено 137,9 млн рублей. В итоге одобрены 2 заявки от Андреапольского и Старицкого районов. Часть денег оказалась невостребованной .

На ремонт внутридомовых территорий выделят 350,3 млн рублей по 61 заявке. Общая стоимость работ составит 455,1 млн рублей.

Также проведены конкурсы по распределению субсидий на строительство, реконструкцию и проектирование дорог. Одобрены заявки от Твери, Максатихинского, Лихославльского, Зубцовского районов. Из регионального бюджета выделяется 81,6 млн рублей. В частности, средства пойдут на приведение в нормативное состояние участка дороги по улице Луначарского в Твери. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области