За призыв к экстремизму в социальной сети жителя Тверской области ждет срок

Следствием установлено, что в Ржевском районе Тверской области 49-летний мужчина в 2015 и 2016 годах разместил в социальной сети «В Контакте» на своей странице материалы, призывающие к экстремистской деятельности. Было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Следствием установлено, что в Ржевском районе Тверской области 49-летний мужчина в 2015 и 2016 годах разместил в социальной сети «В Контакте» на своей странице материалы, призывающие к экстремистской деятельности. Было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Дело расследовало УФСБ России по Тверской области, 3 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь дело направлено для рассмотрения по существу в Ржевский городской суд Тверской области. Обвиняемого ждет до 5 лет лишения свободы. Сообщает прокуратура Тверской области