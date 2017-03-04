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За призыв к экстремизму в социальной сети жителя Тверской области ждет срок

04 Марта 2017 15:01
Автор: TIA

Следствием установлено, что в Ржевском районе Тверской области 49-летний мужчина в 2015 и 2016 годах разместил в социальной сети «В Контакте» на своей странице материалы, призывающие к экстремистской деятельности. Было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Дело расследовало УФСБ России по Тверской области, 3 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь дело направлено для рассмотрения по существу в Ржевский городской суд Тверской области. Обвиняемого ждет до 5 лет лишения свободы. Сообщает прокуратура Тверской области

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Метки: экстремизм уфсб житель Ржевского района призыв к экстремизму в социальной сети
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Комментарии (6)

  • kozlik047 
    Чёта и коментировать стрёмно, закроют нах..
    04.03.2017 17:46
    1 | 7

  • uabumoderoff 
    Во-во,ещё одного репостника-экстремала слов или.Скоро разрешат писать только:"солнышко встало,стало жарко-жарко"и т.п..Дурова когда привлекут к ответственности за предоставление условий для публикаций экстремистских материалов?
    04.03.2017 18:48
    0 | 0

    • buch 
      Паша давно продал ВК. Теперь это поляна ФСБ. А Дуров на вырученный гешефт устроил головную боль для них под названием Telegram.
      04.03.2017 19:20
      0 | 1

      • uabumoderoff 
        Спасибо,не знал.Я там не зарегистрирован.
        04.03.2017 19:33
        0 | 1

  • Buzzer 
    Что же он написал то? Ну вот прям интересно.
    04.03.2017 18:59
    0 | 3

    • buch 
      Наверное что-то из запрещенной сказки о Балде. :)))
      04.03.2017 19:21
      0 | 1
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