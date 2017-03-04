В Твери водитель «Рено Логан» сбил мужчину, пешеход ушел с места ДТП

ДТП произошло в 12.40 на ул.Орджоникидзе в Твери. Как рассказали ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель автомобиля «Рено Логан» сбил пешехода, о чем сообщил сам в дежурную часть ГАИ. Водитель рассказал, что пешеход отказался ждать скорую и полицию, так как куда-то очень спешил.

ДТП произошло в 12.40 на ул.Орджоникидзе в Твери. Как рассказали ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель автомобиля «Рено Логан» сбил пешехода, о чем сообщил сам в дежурную часть ГАИ. Водитель рассказал, что пешеход отказался ждать скорую и полицию, так как куда-то очень спешил. Мужчина ушел с места аварии, но оставил водителю свой номер телефона, правда, пока дозвониться до пострадавшего не удалось.

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