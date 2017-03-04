В Тверской области пьяный мужчина раскурочил два чужих автомобиля

3 марта в полицию обратились две жительницы Калининского района Тверской области. Женщины рассказали, что неизвестный повредил их автомобили «Форд» и ВАЗ, которые стояли у дома в деревне Лисицкий бор. Злоумышленник разбил лобовые стекла, отбил зеркала, поцарапал машины и помял двери в автомобилях.

3 марта в полицию обратились две жительницы Калининского района Тверской области. Женщины рассказали, что неизвестный повредил их автомобили «Форд» и ВАЗ, которые стояли у дома в деревне Лисицкий бор. Злоумышленник разбил лобовые стекла, отбил зеркала, поцарапал машины и помял двери в автомобилях. Общая сумма ущерба – более 100 000 рублей.

Полицейские задержали 46-летнего жителя Калининского района, который признался в злодеянии, а объяснил свой поступок тем, что был пьян. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Повреждение чужого имущества». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области