В Твери задержали "закладчика" с 50 граммами героина

В Заволжском районе Твери полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, при личном досмотре и в автомобиле у задержанного оперативники нашли 5 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

В Заволжском районе Твери полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, при личном досмотре и в автомобиле у задержанного оперативники нашли 5 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

Эксперты-криминалисты установили, в свертках находился героин общей массой более 50 граммов. Задержанный «работал» так называемым закладчиком. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.