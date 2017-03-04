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В Твери задержали "закладчика" с 50 граммами героина

04 Марта 2017 12:29
Автор: TIA

В Заволжском районе Твери полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, при личном досмотре и в автомобиле у задержанного оперативники нашли 5 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

Эксперты-криминалисты установили, в свертках находился героин общей массой более 50 граммов. Задержанный «работал» так называемым закладчиком. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

 

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Метки: закладчик героин изъят в твери героин
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