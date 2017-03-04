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В Тверской области чиновники купили «мифический» детский сад за настоящие 12 млн.рублей

04 Марта 2017 12:11
Автор: TIA

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области, в декабре 2015 года чиновники администрации Максатихинского района Тверской области «купили» в поселке Ривицкий Максатихинского района здание для детского сада на 70 мест.

Контракт на приобретение сада был заключен с коммерческой организацией, у которой по факту такого здания не было. Администрация перечислила аванс за здание – 12 млн.рублей. Однако, до настоящего времени муниципальный контракт не исполнен, здание для размещения детского сада в администрацию Максатихинского района не передано, денежные средства, перечисленные  в качестве аванса, не возращены. Расследование уголовного дела продолжается.

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Метки: детский сад 12 млн.рублей мифический детский сад уголовное дело
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Комментарии (6)

  • pessimist 
    Быстро, нагло, без затей и без условностей. Цезарианское отношение к бюджетным деньгам - Veni, vidi, spizdil
    04.03.2017 12:30
    0 | 1

  • Net. 
    По 15 лет с конфискацией и полным возмещением ущерба! Упыри жируют на народные деньги! Наказать так чтоб другим не повадно было. В старые времена, по моему, руки за воровство отрубали...
    04.03.2017 12:36
    0 | 2

    • RSERG 
      Ну если не отрубали, корми его потом, то ставили на лоб клеймо "ВОР". Чтобы все видели и держались подальше. Клеймо можно было увидеть в краеведческом музее в Твери на первом этаже.
      04.03.2017 12:55
      0 | 1

  • pitkin 
    Что то легко "уплывают" бюджетные деньги непонятно куда.Где контролирующие и надзирающие органы?Когда государство перестанет "кормить" воров?Какой хозяин такое и хозяйство....
    04.03.2017 13:02
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    Почему не 159ст.? Зачем там детсад на 70мест,если населения всего 440человек?
    04.03.2017 13:16
    0 | 0

  • Leo-L 
    Даже спиндорить не могут, совсем уже деградировали. Или обнаглели. На что надеялись  интересно, что никто не вспохватится?
    04.03.2017 13:26
    0 | 2
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