В Тверской области чиновники купили «мифический» детский сад за настоящие 12 млн.рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области, в декабре 2015 года чиновники администрации Максатихинского района Тверской области «купили» в поселке Ривицкий Максатихинского района здание для детского сада на 70 мест.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области, в декабре 2015 года чиновники администрации Максатихинского района Тверской области «купили» в поселке Ривицкий Максатихинского района здание для детского сада на 70 мест.

Контракт на приобретение сада был заключен с коммерческой организацией, у которой по факту такого здания не было. Администрация перечислила аванс за здание – 12 млн.рублей. Однако, до настоящего времени муниципальный контракт не исполнен, здание для размещения детского сада в администрацию Максатихинского района не передано, денежные средства, перечисленные в качестве аванса, не возращены. Расследование уголовного дела продолжается.