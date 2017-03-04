Под Тверью перевернутую маршрутку из кювета доставал лесовоз

О происшествии вчера, 3 марта, сообщил пользователь социальной сети «В контакте» Дмитрий Рясенский. Мужчина разместил фото и видео с места происшествия и написал «Очередная жертва коварного серпантина в Черногубово. На этот раз лёг пазик 223 маршрутки».

О происшествии вчера, 3 марта, сообщил пользователь социальной сети «В контакте» Дмитрий Рясенский. Мужчина разместил фото и видео с места происшествия и написал «Очередная жертва коварного серпантина в Черногубово. На этот раз лёг пазик 223 маршрутки». 223 маршрутка съехала в кювет и легла на бок. Обратно на колеса автобилю ПАЗ помог встать лесовоз.

В пресс-службе УГИБДД по Тверской области пояснили, что в дежурную часть сообщение об этом ДТП не поступало.