Тверские баскетболисты завоевали бронзовые медали первенства ЦФО

С 20 по 24 февраля в Воронеже прошло первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей до 15 лет. В соревнованиях приняло участие 12 команд из разных регионов ЦФО России. В тверскую команду вошли баскетболисты из Твери, Бежецка, Удомли, Нелидово и Торопца.

С 20 по 24 февраля в Воронеже прошло первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей до 15 лет. В соревнованиях приняло участие 12 команд из разных регионов ЦФО России. В тверскую команду вошли баскетболисты из Твери, Бежецка, Удомли, Нелидово и Торопца.

Соревнования начались с игр по круговой системе в трех подгруппах (по четыре команды в каждой). Тверские баскетболисты обыграли сверстников из Люберец, Брянска, Старого Оскола и заняли первое место в своей группе.

В полуфинале сборная Тверской области встретилась с командой города Мытищи и потерпела поражение. В матче за третье место тверские баскетболисты обыграли сборную Люберец и завоевали бронзовые медали первенства.

Состав тверской команды:

Михаил Спиров, Ярослав Беляев (капитан), Вадим Шайкин, Сергей Клюев (все – Тверь), Илья Смоляренко (Бежецк), Сергей Анисимов(Торопец), Артем Старостин, Кирилл Певцов(оба – Удомля), Кирилл Кудрявцев и Никита Дюранов (оба – Нелидово). Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области