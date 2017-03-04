В Твери в аварии пострадали два взрослых и 11-месячный ребенок

4 марта примерно в 1.50 в Твери напротив дома 36 Б на проспекте 50 лет Октября столкнулись два автомобиля. 44-летний водитель «КИА Рио» превысил скорость, не учел погодные условия и «догнал» ВАЗ-2114 под управлением 43-летнего водителя.

4 марта примерно в 1.50 в Твери напротив дома 36 Б на проспекте 50 лет Октября столкнулись два автомобиля. 44-летний водитель «КИА Рио» превысил скорость, не учел погодные условия и «догнал» ВАЗ-2114 под управлением 43-летнего водителя.

Водитель отечественного автомобиля и 20-летняя пассажирка «КИА» были доставлены в больницу скорой помощи и после оказания медицинской помощи отпущены. 11-месячная пассажирка «КИА» доставлена в Детскую областную больницу. Девочка находилась в специальном детском удерживающем устройстве типа «люлька», получила незначительные травмы, после оказания помощи ребенка также отпустили домой. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области