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В Твери в аварии пострадали два взрослых и 11-месячный ребенок

В Твери в аварии пострадали два взрослых и 11-месячный ребенок - ТИА
04 Марта 2017 10:39
Автор: TIA

4 марта примерно в 1.50 в Твери напротив дома 36 Б на проспекте 50 лет Октября столкнулись два автомобиля. 44-летний водитель «КИА Рио» превысил скорость, не учел погодные условия и «догнал» ВАЗ-2114 под управлением 43-летнего водителя.

Водитель отечественного автомобиля и 20-летняя пассажирка «КИА» были доставлены в больницу скорой помощи и после оказания медицинской помощи отпущены. 11-месячная пассажирка «КИА» доставлена в Детскую областную больницу. Девочка находилась в специальном детском удерживающем устройстве типа «люлька», получила незначительные травмы, после оказания помощи ребенка также отпустили домой. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: дтп авария пострадали два взрослых и ребенок
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Комментарии (2)

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    04.03.2017 10:55
    0 | 1

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    04.03.2017 11:52
    0 | 0
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