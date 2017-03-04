В Тверской области на месте пожара обнаружен труп женщины

4 марта, примерно в 3 часа ночи, в Торжокском районе Тверской области произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме 1920 года постройки.

4 марта, примерно в 3 часа ночи, в Торжокском районе Тверской области произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме 1920 года постройки.

Как сообщили ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области, в 03:36 была объявлена локализация пожара, в 05:20 - полная ликвидация. Полностью сгорела крыша дома, огнем повреждена внутренняя отделка помещения. При разборе места пожара огнеборцы обнаружили обгоревший труп женщины, предположительно хозяйки этого дома. Причина пожара устанавливается