На первенстве ЦФО по греко-римской борьбе тверские спортсмены взяли золото и бронзу

С 24 по 26 февраля в Воронеже прошло первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет. В соревнованиях приняли участие 150 борцов из 14 регионов.
Тверские спортсмены завоевали две медали - золотую и бронзовую. Золото взял Артур Саргсян (Тверь/Кимры) в весовой категории до 96 кг.
В весовой категории до 60 кг бронзовым призером стал Николай Сыров (Тверь/Вышневолоцкий район).
Артур Саргсян и Николай Сыров вошли в состав сборной Центрального федерального округа и теперь выступят на первенстве России в Бердске Новосибирской области 23 - 26 марта. Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Комментарии (3)
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yanauzhkova
04.03.2017 10:56
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