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На первенстве ЦФО по греко-римской борьбе тверские спортсмены взяли золото и бронзу

04 Марта 2017 08:51
Автор: TIA

С 24 по 26 февраля в Воронеже прошло первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет. В соревнованиях приняли участие 150 борцов из 14 регионов.

Тверские спортсмены  завоевали две медали - золотую и бронзовую. Золото взял Артур Саргсян (Тверь/Кимры) в весовой категории до 96 кг.
В весовой категории до 60 кг бронзовым призером стал Николай Сыров (Тверь/Вышневолоцкий район).

Артур Саргсян и Николай Сыров вошли в состав сборной Центрального федерального округа и теперь выступят на первенстве России в Бердске Новосибирской области  23 - 26 марта. Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе медали взяли золото и бронзу
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Комментарии (3)

  • horosheeva.inna 
    Вот это спорт и спортсмены в прямом смысле красавцы, не то что сумоисты жиробасы!
    04.03.2017 09:11
    1 | 0

    • valeriyrom93 
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      04.03.2017 11:52
      0 | 0

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    04.03.2017 10:56
    0 | 0
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