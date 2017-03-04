На первенстве ЦФО по греко-римской борьбе тверские спортсмены взяли золото и бронзу

С 24 по 26 февраля в Воронеже прошло первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет. В соревнованиях приняли участие 150 борцов из 14 регионов.

С 24 по 26 февраля в Воронеже прошло первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет. В соревнованиях приняли участие 150 борцов из 14 регионов.

Тверские спортсмены завоевали две медали - золотую и бронзовую. Золото взял Артур Саргсян (Тверь/Кимры) в весовой категории до 96 кг.

В весовой категории до 60 кг бронзовым призером стал Николай Сыров (Тверь/Вышневолоцкий район).

Артур Саргсян и Николай Сыров вошли в состав сборной Центрального федерального округа и теперь выступят на первенстве России в Бердске Новосибирской области 23 - 26 марта. Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области