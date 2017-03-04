В Твери мужчины сыграли в шахматы

С 22 по 26 февраля в Твери прошел чемпионат Тверской области по шахматам среди мужчин. В соревнованиях принял участите 21 шахматист из Твери, Ржева, Лихославля, Кимр, Осташкова, Калининского и Конаковского районов.
Итоги чемпионата:
1. Алексей Сидоренко (Калининский р-н) - 8 очков;
2. Александр Скворцов (Тверь) - 7,5 очка;
3. Анатолий Шапкин Конаковский р-н) - 7,5 очка.
Алексей Сидоренко получил право представлять Тверскую область на чемпионате ЦФО, который пройдет в середине марта в подмосковном Пущино. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Комментарии (8)
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kudimov
04.03.2017 10:04
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Унук аль Хай
04.03.2017 13:31
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