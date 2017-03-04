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В Твери мужчины сыграли в шахматы

04 Марта 2017 06:58
Автор: TIA

С 22 по 26 февраля в Твери прошел чемпионат Тверской области по шахматам среди мужчин. В соревнованиях принял участите 21 шахматист из Твери, Ржева, Лихославля, Кимр, Осташкова, Калининского и Конаковского районов.

Итоги чемпионата:
1. Алексей Сидоренко (Калининский р-н) - 8 очков;
2. Александр Скворцов (Тверь) - 7,5 очка;
3. Анатолий Шапкин Конаковский р-н) - 7,5 очка.

Алексей Сидоренко получил право представлять Тверскую область на чемпионате ЦФО, который пройдет в середине марта в подмосковном Пущино. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: шахматы прошел чемпионат по шахматам
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Комментарии (8)

  • sad 
    могли бы и указать, кто у них кмс, мс и тп..)))
    04.03.2017 08:38
    0 | 0

    • yanauzhkova 
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      04.03.2017 10:56
      0 | 0

  • romich 
    Хорошо не в ящик
    04.03.2017 08:50
    0 | 2

    • valeriyrom93 
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      04.03.2017 11:52
      0 | 0

  • buch 
    В какие шахматы играли то, - стандартные, блиц, гексагонные ..?
    04.03.2017 09:28
    0 | 1

    • ilich 
      В поддавки.
      Прикрепленные изображения:
      04.03.2017 09:55
      0 | 0

  • kudimov 
    Помню раньше мужики в горсаду резались целыми днями. Не было у них званий и регалий, но уверен, что любой из них выиграл бы данный турнир с преимуществом! "Богатыри! Не вы..."
    04.03.2017 10:04
    1 | 3

    • Унук аль Хай 
      kudimov, в столичных городах и сейчас летом играют в парках и скверах) что удивительно, даже молодежь)
      04.03.2017 13:31
      0 | 0
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