В Твери мужчины сыграли в шахматы

С 22 по 26 февраля в Твери прошел чемпионат Тверской области по шахматам среди мужчин. В соревнованиях принял участите 21 шахматист из Твери, Ржева, Лихославля, Кимр, Осташкова, Калининского и Конаковского районов.

С 22 по 26 февраля в Твери прошел чемпионат Тверской области по шахматам среди мужчин. В соревнованиях принял участите 21 шахматист из Твери, Ржева, Лихославля, Кимр, Осташкова, Калининского и Конаковского районов.

Итоги чемпионата:

1. Алексей Сидоренко (Калининский р-н) - 8 очков;

2. Александр Скворцов (Тверь) - 7,5 очка;

3. Анатолий Шапкин Конаковский р-н) - 7,5 очка.

Алексей Сидоренко получил право представлять Тверскую область на чемпионате ЦФО, который пройдет в середине марта в подмосковном Пущино. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области