На чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу тверские спортсмены взяли 4 золота

С 23 по 26 февраля в Твери прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из Тверской, Московской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Тамбовской, Ивановской, Тульской, Липецкой, Орловской и Ярославской областей. Спортсмены Тверской области завоевали четыре золотые медали.

С 23 по 26 февраля в Твери прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из Тверской, Московской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Тамбовской, Ивановской, Тульской, Липецкой, Орловской и Ярославской областей. Спортсмены Тверской области завоевали четыре золотые медали.

В весовой категории до 81 кг чемпионом ЦФО стал Кирилл Васильев, а второе место занял Ярослав Куценко.

В категории до 86 кг золотую медаль завоевал Дурсун Аширов.

В супертяжелом весе (+91 кг) побед праздновал Иван Литвинов.

Среди женщин в категории до 70 кг победительницей стала Лилия Назырова.

Вторые места заняли - Даниил Комаров (юноши до 17 лет, 57 кг), Артем Живов (юниоры до 18 лет, 67 кг), Алексей Борисов (юниоры до 18 лет, 75 кг), Сайдай Чилаев (мужчины 19 лет и старше, 71 кг) и Юлия Зайцева (женщины 19 лет и старше, +70 кг). Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области