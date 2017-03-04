Тверские лыжницы Наталья Непряева и Ирина Микешина завоевали золотые медали финала Кубка России

1 марта в Сыктывкаре (республика Коми) завершился финал Кубка России по лыжным гонкам. В командном спринте классическим стилем (6 кругов по 1600 метров) тверичанки Наталья Непряева и Ирина Микешина заняли первое место.

1 марта в Сыктывкаре (республика Коми) завершился финал Кубка России по лыжным гонкам. В командном спринте классическим стилем (6 кругов по 1600 метров) тверичанки Наталья Непряева и Ирина Микешина заняли первое место.

В скиатлоне на 15 километров (7,5 км – классическим стилем, 7,5 км – свободным) Наталья Непряева стала обладательницей бронзовой медали. По итогам финала Кубка России Наталья завоевала три медали. 26 февраля она завоевала золото в индивидуальном спринте. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области