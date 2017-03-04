В Тверской области топливозаправщик съехал в кювет

3 марта в 18:30 в МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Зубцовском районе.
На место ДТП выехали пожарно-спасательной части № 31, оперативная группа Зубцовского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи.
Топливозаправщик ДАФ съехал в кювет, никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Для ликвидации последствий ДТП привлекается группировка сил и средств в составе 13 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.
Комментарии (2)
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Тома
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04.03.2017 00:34
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