В Тверской области топливозаправщик съехал в кювет

3 марта в 18:30 в МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Зубцовском районе.

3 марта в 18:30 в МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Зубцовском районе.

На место ДТП выехали пожарно-спасательной части № 31, оперативная группа Зубцовского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Топливозаправщик ДАФ съехал в кювет, никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Для ликвидации последствий ДТП привлекается группировка сил и средств в составе 13 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.