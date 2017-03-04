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В Тверской области топливозаправщик съехал в кювет

В Тверской области топливозаправщик съехал в кювет - ТИА
03 Марта 2017 19:51
Автор: TIA
Фотограф: МЧС России по Тверской области

3 марта в 18:30 в МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Зубцовском районе.

На место ДТП выехали пожарно-спасательной части № 31, оперативная группа Зубцовского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Топливозаправщик  ДАФ съехал в кювет, никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Для ликвидации последствий ДТП привлекается группировка сил и средств в составе 13 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.

 

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Метки: дтп мчс бензовоз
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Комментарии (2)

  • jeronimo 
    видимо Потапкин Вячеслав отличился. Надо проверить через УГАДН, что там с экзаменами.
    03.03.2017 21:40
    0 | 0

  • Тома (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/125245304667460/) 
    СПАСИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
    04.03.2017 00:34
    0 | 0
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