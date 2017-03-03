В Тверской области изъяли около 2000 поддельных бутылок виски, коньяка и текилы

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в хранение в целях сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья .

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в хранение в целях сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья .

По данным следствия, с 28 марта 2014 по 18 октября 2016 года двое приятелей в одном из домов города Осташкова Тверской области хранили с целью сбыта и личного обогащения приобретенную ими ранее у неустановленного лица алкогольную продукцию, а именно 43 бутылок винного напитка, 840 водки, 948 коньяка, 31 текилы, 6 виски, 39 канистр без этикеток со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета. Установили, что в алкоголи содержались микрокомпоненты, значения которых превышают показатели предусмотренные ГОСТ. Таким образом, подозреваемые хранили, а также сбывали продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при использовании ее в пищевых целях.

18 октября 2016 года продукцию изъяли в ходе совместных мероприятий, которы провели следователи Следственного комитета и сотрудниками УМВД.

В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого домашний арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, назначен комплекс экспертиз по изъятой продукции.