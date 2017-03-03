tvernews.ru
03 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области изъяли около 2000 поддельных бутылок виски, коньяка и текилы

03 Марта 2017 19:22
Автор: TIA

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в хранение в целях сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья .

По данным следствия, с 28 марта 2014 по 18 октября 2016 года двое приятелей в одном из домов города Осташкова Тверской области хранили с целью сбыта и личного обогащения приобретенную ими ранее у неустановленного лица алкогольную продукцию, а именно 43 бутылок винного напитка, 840 водки, 948 коньяка, 31 текилы, 6 виски, 39 канистр без этикеток со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета. Установили, что в алкоголи содержались микрокомпоненты, значения которых превышают показатели предусмотренные ГОСТ. Таким образом, подозреваемые хранили, а также сбывали продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при использовании ее в пищевых целях.

18 октября 2016 года продукцию изъяли в ходе совместных мероприятий, которы провели  следователи  Следственного комитета и сотрудниками УМВД.

В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого домашний арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, назначен комплекс экспертиз по изъятой продукции.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: поддельный алкоголь тверская область
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
92

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
81

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
46

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100