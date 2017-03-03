В Твери все желающие могут записать видеопоздравление женщинам к 8 марта и принять участие в трансляции на городском экране

Впервые в канун 8 марта в центре Твери пройдет акция, в рамках которой каждый сможет подарить видеообращение своим любимым женщинам.

Впервые в канун 8 марта в центре Твери пройдет акция, в рамках которой каждый сможет подарить видеообращение своим любимым женщинам, Управление информации администрации города Твери

Из всех поздравлений будет смонтирован один большой ролик, увидеть который можно будет на большом городском экране на улице Трехсвятская. Трансляция начнется вечером 7 марта в 18:00 и закончится утром 9 марта.

Для того, чтобы принять участие в акции, можно самостоятельно записать на телефон, планшет или домашнюю камеру поздравления своим женщинам и прислать запись на электронный адрес kinodom880@gmail.com.

Кроме того, в воскресенье 5 марта, с 12:00 до 13:00 под часами на пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвятская будет проводиться видеозапись, во время которой все желающие также смогут поздравить женщин с 8 марта. В случае большого количества участников акции время съемок может быть продлено.

Признаться в любви женщинам можно будет своими словами, а также продекламировав поэтические произведения классиков литературы – распечатанные тексты стихов будут предоставлены желающим 5 марта на месте съемки. Прием поздравлений по электронной почте закончится в понедельник 6 марта в 18:00.