В преддверии 8 марта в Твери началась торговля цветами

Администрация города организовала ярмарку, на которой можно купить букеты и подарки на Международный женский день.

Администрация города организовала ярмарку, на которой можно купить букеты и подарки на Международный женский день.

Торговля будет проходить на Тверской площади, где уже появились специализирован-ные товары к празднику. На ярмарке можно приобрести тюльпаны различных видов и окраски, как горшечные, так и срезанные. Также там продают глиняные изделия ручной работы и раз-личные сувениры. Ярмарка будет работать до 8 марта включительно с 10 до 19 часов.



Также с 3 по 8 марта во всех районах города организована торговля цветами в палатках. Департамент потребительского рынка администрации Твери планирует открыть порядка 80 торговых точек, Управление информации Администрации города Твери