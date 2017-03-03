Тверская военная академия ВКО им.Жукова отметила 60-летие

1 марта исполнилось 60 лет со дня основания тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 3 марта в вузе прошло торжество, посвященное юбилею.

1 марта исполнилось 60 лет со дня основания тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 3 марта в вузе прошло торжество, посвященное юбилею.

На празднике присутствовали командующий Войсками противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-лейтенант Виктор Гумённый, представители городских и региональных властей, курсанты, слушатели, ветераны и преподаватели академии. Поздравление от имени Губернатора Игоря Рудени зачитал заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны Виктор Гумённый наградил представителей вуза государственными медалями, орденами и знаками отличия. Региональные награды и почётные грамоты сотрудникам академии вручил Андрей Белоцерковский.

Военная академия ВКО единственный в России и СНГ крупный научный центр по вопросам комплексной воздушно-космической обороны.

За время существования вуз выпустил более 16 тысяч специалистов для национальной армии. Кроме того, обучение в Твери прошли около четырёх тысяч военнослужащих из 40 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока.

За эффективную работу по подготовке военных кадров академия ВКО награждена орденом Красного Знамени и семью орденами разных государств. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области