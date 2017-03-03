Ассоциация туризма Тверской области и региональный Союз фермеров подписали соглашение о сотрудничестве

Ассоциация туризма Тверской области и региональный Союз фермеров и личных подсобных хозяйств подписали соглашение о сотрудничестве. Организации будут совместно разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на создание конкурентоспособных турпродуктов и привлечение туристов в регион, а также также намерены содействовать становлению и укреплению агротуристического и гастрономического бизнеса, развитию государственно-частного партнёрства и совершенствованию законодательства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ассоциация туризма Тверской области и региональный Союз фермеров и личных подсобных хозяйств подписали соглашение о сотрудничестве. Организации будут совместно разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на создание конкурентоспособных турпродуктов и привлечение туристов в регион, а также также намерены содействовать становлению и укреплению агротуристического и гастрономического бизнеса, развитию государственно-частного партнёрства и совершенствованию законодательства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, планируется сформировать в Тверской области агротуристические и гастрономические маршруты.

Туризм — одна из отраслей, которая может привлечь новых инвесторов и обеспечить рост экономики Верхневолжья, считает губернатор Игорь Руденя. Текущий поток туристов, который ежегодно проходит через Тверскую область, оценивается в 1,5 млн человек. По словам губернатора Игоря Рудени, планируется путём развития самой отрасли удвоить турпоток примерно за пять лет, для чего создаётся инфраструктура, синхронизируется работа с муниципалитетами.

В конце прошлого года в Тверской области создано профильное министерство, Правительство региона разрабатывает долгосрочную программу развития туризма. Документ предполагает активное продвижение перспективных направлений и брендов, повышение участия малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства. Верхневолжье в числе более чем 20 других субъектов РФ является соучредителем туристической ассоциации регионов России.

Кроме гастрономического и сельскохозяйственного, в числе приоритетных направлений глава региона обозначает событийный, водный, культурный, экотуризм.