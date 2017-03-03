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Ассоциация туризма Тверской области и региональный Союз фермеров подписали соглашение о сотрудничестве

03 Марта 2017 16:39
Автор: TIA

Ассоциация туризма Тверской области и региональный Союз фермеров и личных подсобных хозяйств подписали соглашение о сотрудничестве. Организации будут совместно разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на создание конкурентоспособных турпродуктов и привлечение туристов в регион, а также также намерены содействовать становлению и укреплению агротуристического и гастрономического бизнеса, развитию государственно-частного партнёрства и совершенствованию законодательства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, планируется сформировать в Тверской области агротуристические и гастрономические маршруты.
Туризм — одна из отраслей, которая может привлечь новых инвесторов и обеспечить рост экономики Верхневолжья, считает губернатор Игорь Руденя. Текущий поток туристов, который ежегодно проходит через Тверскую область, оценивается в 1,5 млн человек. По словам губернатора Игоря Рудени, планируется путём развития самой отрасли удвоить турпоток примерно за пять лет, для чего создаётся инфраструктура, синхронизируется работа с муниципалитетами.

В конце прошлого года в Тверской области создано профильное министерство, Правительство региона разрабатывает долгосрочную программу развития туризма. Документ предполагает активное продвижение перспективных направлений и брендов, повышение участия малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства. Верхневолжье в числе более чем 20 других субъектов РФ является соучредителем туристической ассоциации регионов России.

Кроме гастрономического и сельскохозяйственного, в числе приоритетных направлений глава региона обозначает событийный, водный, культурный, экотуризм.

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Метки: министерство туризма тверской области агротуризм в тверской области
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Комментарии (1)

  • Vodnik-76 
    А асоциация туризма не хочет подписать никакое соглашение со строителями, чтобы в области историческую застройку не уничтожали так варварски?
    03.03.2017 16:48
    0 | 0
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