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За убийство лося в Тверской области мужчина заплатит крупный штраф

03 Марта 2017 16:00
Автор: TIA

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона, 31 декабря 2016 года завершился сезон охоты на все половозрастные группы лося, за исключением лосей в возрасте до 1 года (охота на них завершилась 15 января 2017 года).

Несмотря на это, далеко не все прекратили охоту на сохатого.

По результатам мероприятий с начала 2017 года в правоохранительные органы направлено 16 заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам незаконной охоты. В настоящее время установлены лица, причастные к шести фактам браконьерства.

Найдены браконьеры, совершившие незаконную добычу лосей в Краснохолмском, Рамешковском и Кашинском районах, а также лица, незаконно добывшие четыре особи косули на территории Ржевского района.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Браконьерам грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. Кроме того, неминуемо возмещение ущерба, размер которого составляет от 120 тысяч рублей за одну незаконно добытую особь лося и от 60 тысяч рублей за косулю.

Так, 1 февраля Ржевский городской суд наказал гражданина, убившего лося и приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч рублей,  с возмещением ущерба причиненного незаконной добычей одной особи 120 тысяч рублей. Охотничий карабин и боеприпасы конфискованы постановлением суда.

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Метки: убийство лося незаконная охота охота на лося
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Комментарии (2)

  • Net. 
    Надеюсь этот урод нажрался диетического легкоусвояемого мяся вдоволь! Почем за кило вышло?!  Я бы штрафовала и сажала на козенные харчи-не хай себе покушает, а то сильно голодный!
    03.03.2017 16:50
    0 | 1

  • Bonch 
       Охота - это к большому  сожалению пока ещё узаконенное  убийство.
  Л. Толстой :  "Те радости,  которые  дает  человеку  чувство  жалости  и  сострадания к животным, окупают ему во много раз те  удовольствия,  которых  он  лишается отказом от охоты ...".
    03.03.2017 17:46
    0 | 1
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