За убийство лося в Тверской области мужчина заплатит крупный штраф

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона, 31 декабря 2016 года завершился сезон охоты на все половозрастные группы лося, за исключением лосей в возрасте до 1 года (охота на них завершилась 15 января 2017 года).

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона, 31 декабря 2016 года завершился сезон охоты на все половозрастные группы лося, за исключением лосей в возрасте до 1 года (охота на них завершилась 15 января 2017 года).

Несмотря на это, далеко не все прекратили охоту на сохатого.

По результатам мероприятий с начала 2017 года в правоохранительные органы направлено 16 заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам незаконной охоты. В настоящее время установлены лица, причастные к шести фактам браконьерства.

Найдены браконьеры, совершившие незаконную добычу лосей в Краснохолмском, Рамешковском и Кашинском районах, а также лица, незаконно добывшие четыре особи косули на территории Ржевского района.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Браконьерам грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. Кроме того, неминуемо возмещение ущерба, размер которого составляет от 120 тысяч рублей за одну незаконно добытую особь лося и от 60 тысяч рублей за косулю.

Так, 1 февраля Ржевский городской суд наказал гражданина, убившего лося и приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч рублей, с возмещением ущерба причиненного незаконной добычей одной особи 120 тысяч рублей. Охотничий карабин и боеприпасы конфискованы постановлением суда.