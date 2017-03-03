Тверичан приглашают на встречу с поэтом Василием Рысенковым

Библиотека им. С.Д. Дрожжина (пр-т Чайковского, д. 84) приглашает на творческую встречу с членом Союза писателей России, основателем и руководителем литературно-музыкального фестиваля «Ликующая муза», лауреатом премии имени Салтыкова-Щедрина поэтом Василием Рысенковым.

Библиотека им. С.Д. Дрожжина (пр-т Чайковского, д. 84) приглашает на творческую встречу с членом Союза писателей России, основателем и руководителем литературно-музыкального фестиваля «Ликующая муза», лауреатом премии имени Салтыкова-Щедрина поэтом Василием Рысенковым.

Василий Рысенков живет и работает в Торжке. Автор пяти сборников стихотворений, серии детских сказок «Королева Хомяков» и нескольких юмористических рассказов. Член Союза писателей РФ с 1997 года, лауреат премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2002), один из победителей конкурса «Золотое перо России» (2009), лауреат международного фестиваля авторской песни «НОРД-ВЕСТ» (2011), фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена» (2012). Стихотворения переведены на литовский язык. Произведения публиковались в журналах: «Нева», «Москва», «Русская провинция», в международном альманахе «Братина», альманахах «Тверь» и в других периодических изданиях. О поэзии Василий Рысенков пишет так: «Поэзия - гармония эмоционального, рационального и духовного. К своим собственным стихотворениям стараюсь подходить требовательнее, чем к чужим».

Гостями вечера будут члены Союза писателей России: Владимир Львов, Венна Петровская, Вера Грибникова, Любовь Старшинова, Ольга Кочнова, Виктория Панина, Любовь Колесник и другие.

Встреча состоится 5 марта в 13:00. Вход свободный. Телефон для справок: 58-14-73