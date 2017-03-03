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В Твери собаки и прохожие спасли утопающего

В Твери собаки и прохожие спасли утопающего - ТИА
03 Марта 2017 15:25
Автор: TIA

В Твери в районе Обелиска Победы мужчина провалился под лед на реке Тьмака. Утопающего заметили бездомные собаки, животные метались на берегу, громко выли и лаяли, чем привлекли к беде внимание прохожих. Историю спасения рассказала ТИА тверичанка Ольга, которая стала очевидцем и участницей спасательной операции.

- Я шла через мост от Гимназии №6 к Обелиску Победы, услышала, что под мостом громко лают и воют собаки. Сначала хотела пройти мимо, потом вернулась, чтобы посмотреть, что происходит. На берегу Тьмаки, где находится гимназия, металось несколько собак. На противоположном берегу, где Обелиск, рыжая собака то подбегала к воде, то отбегала в сторону. Я увидела, что в воде барахтается мужчина лет 60.

Женщина сказала, что стала громко кричать – звать на помощь. Подошли два прохожих – мужчины лет 40. Один сразу же, без раздумий, бросился в воду и вытащил утопающего. Второй в это время вызывал скорую помощь.

- Мужчину спасли, что было дальше, я не знаю. Я даже не успела спросить, как зовут героев. Приятно осознавать, что есть еще в нашем городе Настоящие мужчины.

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Метки: спасение утопающего спасли утопайющего тонет мужчина тонул мужчина
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Комментарии (23)

  • Leo-L 
    Удивляюсь, что при температуре +5 градусов взрослый мужик прется на лед, как-будто до моста 10 км...
    03.03.2017 15:42
    0 | 12

    • Bonch 
        МУЖИК  теперь  просто ОБЯЗАН усыновить хоть одну несчастную псинку!!!
      03.03.2017 17:32
      0 | 7

  • maxxx72 
    В свое время под этим мостом знакомые студенты политеха - строители ГТС проходили геодезическую практику. Товарищ с рейкой, который был послан в бурные воды Тьмаки разделся полность, чтоб не замочить трусов. Реку он пересек, но оказалось, что трусы он снимал зря.Замочить бы их ему не удалось. Это я о глубине реки. Правда это было выше мостов.
    03.03.2017 15:54
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Вот видите, собаконенавистники, бездомные собачки добрее людей и относятся к ним с состраданием. А вы им окурки в морды пихаете...Если бы не они, то ещё неизвестно, что было бы с этим "ихтиандром".)
    03.03.2017 16:01
    0 | 15

    • kudimov 
      И умнее, не лезут на лед без спасательного жилета ))
      03.03.2017 16:17
      2 | 5

      • Dobry кrtek 
        Ещё они не курят и не хлещут водяру с пивцом.) И в МГЕР не записываются, ибо умные).
        03.03.2017 16:26
        1 | 6

        • Bonch 
            Не попомнили  собакены всего того зла,  которое люди постоянно обрушивают на них несчастных.
     Посмотрел последние 5- 8  новостей про собак и людей, так  все  сплошь живодёрство:  то их зарезали, то верёвкой  горло стянули, то расчленили и сожрали, то бок пропороли, то бросили  погибать... и т.п.
     А  они  вот мимо человечьей беды  не  прошли - деда спасли...
          03.03.2017 18:10
          0 | 5

    • peshehod 
      Щас к Вам на вентилятор прилетит ответная версия, что утопавший просто стибрил у собачек кусочек мясца и пытался улизнуть, а они попросту злобно облаивали воришку.
PS. Здоровья ему и спасателю. И Вам. И всему гуманному человечеству до кучи.))
      03.03.2017 16:18
      2 | 1

  • buch 
    Героев зовут Рыжий, Пегий, Серый и Свист. И не забывайте их!
    Прикрепленные изображения:
    03.03.2017 16:20
    0 | 5

    • Dobry кrtek 
      Положа руку на сердце следует признать, что мужик обязан жизнью именно собакам. Мужик! Если ты человек-ты теперь просто обязан подкармливать этих собаченций бездомных  ( и не этих тоже ) всю жизнь!  Иначе останешься .овном неблагодарным. И я не шучу.
      03.03.2017 16:25
      0 | 9

      • aldan 
        Какие шутки. Тебе  дерьмо под кодовой кликухой Бертран ответило на полном серьёзе.
        03.03.2017 16:47
        6 | 0

  • Бертран 
    Все бездомные бродячие собаки отловлены и помещены в пункты передержки, где имеют должный уход и пищевое довольствие. Оставлены только собаки социально адаптированные к человеку, его друзья и помощники. Данный случай наглядно показывает правильность такого решения. 
Как гуси в Риме.
    03.03.2017 16:35
    3 | 2

    • gayka 
      Можно спросить? А в какие пункты передержки отправлены собаки? На сколько я знаю у нас приют в Перемерках . Но он переполнен и туда не принимают. А еще он негосударственный .
      03.03.2017 19:09
      0 | 0

  • pessimist 
    Утопающих спасают прохожие и бездомные собаки. МЧС-ники проводят учения, заливают катки, снимают котов с деревьев, фоткаются в разных позах и интерьерах, и считают трупы погибших на пожарах.
    03.03.2017 16:40
    0 | 9

  • Net. 
    "Чем дольше  узнаешь людей, тем больше нравятся собаки!"....Чем дольше живу, тем больше в этом убеждаюсь!!!
    03.03.2017 16:55
    0 | 4

  • Mitrij 
    Сезон бесстрашных рыбаков считаем открытым?
    03.03.2017 17:10
    0 | 1

  • Bonch 
       Спасибо лучшим четвероногим друзьям  человеков.   Теперь бы  и  с  ними по-людски  поступить: сделать уже  в  городе  достойный  приют с ветпомощью, наладить вопросы  стерилизации и пристройство в добрые  руки, отладить законодательство на  предмет  гуманного отношения к братьям  меньшим.
    Прикрепленные изображения:
    03.03.2017 17:40
    0 | 7

    • ilich 
      +
      Прикрепленные изображения:
      03.03.2017 18:03
      0 | 3

  • ilich 
    Бродячих собак в Хайфе не видел ни одного раза. 
Но котэ! Азохен вей, Израиль это царство бродячих котов, реально. Их никто не гоняет, не шпыняет. Тем более, не травит и не отстреливает.
Я был очень сильно удивлен в первый раз, когда у каждого кафе или офиса, во дворах я видел кошачьи миски с водой и кормом. Не с объедками, а именно с кошачьим кормом. При всем том, что израильтяне держат и любят это делать домашних котэ самых разнообразных пород.
А в районе Техниона есть даже памятник котэ. :)
    Прикрепленные изображения:
    03.03.2017 18:15
    1 | 2

    • Бертран 
      Мы тоже не лыком шиты
      Прикрепленные изображения:
      03.03.2017 18:20
      1 | 3

    • Dobry кrtek 
      "- Дело в том, что на Западе совершенно по-другому относятся к животным, для них собака на улице – это нонсенс. Они начинают звонить в ветеринарную службу, искать хозяев, а если выясниться, что это именно хозяин так безалаберно потерял ее, то пса могут просто отобрать. У нас же к бездомных животных относятся как к пустому месту. И никто их даже в лютый мороз не пустит внутрь магазина или торгового центра."
      Прикрепленные изображения:
      03.03.2017 18:24
      0 | 3

      • Lura 
        Вот не надо тут... 
Ещё как пускают, не в магазины, просто забирают в конторы типа заправок и прочие. И хозяева этих учреждений деньги выделяют на прокорм и содержание, как штатной единице.
Я понимаю суть наезда, но он мне не нравится.
Животных люблю, собак особенно, но ненужно гнать на людей.
Нормальные у нас люди в большинстве своем.
        03.03.2017 18:50
        0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    никак люди прозрели. сегодня нет ни одного выпада против собак. а ведь они еще охраняют границы военные объекты стерегут зеков работают в полиции ищут наркоту и бомбы поводыри спасатели ездовые охотничьи...
    03.03.2017 18:56
    0 | 3
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