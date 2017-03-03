В Твери собаки и прохожие спасли утопающего

В Твери в районе Обелиска Победы мужчина провалился под лед на реке Тьмака. Утопающего заметили бездомные собаки, животные метались на берегу, громко выли и лаяли, чем привлекли к беде внимание прохожих. Историю спасения рассказала ТИА тверичанка Ольга, которая стала очевидцем и участницей спасательной операции.

В Твери в районе Обелиска Победы мужчина провалился под лед на реке Тьмака. Утопающего заметили бездомные собаки, животные метались на берегу, громко выли и лаяли, чем привлекли к беде внимание прохожих. Историю спасения рассказала ТИА тверичанка Ольга, которая стала очевидцем и участницей спасательной операции.

- Я шла через мост от Гимназии №6 к Обелиску Победы, услышала, что под мостом громко лают и воют собаки. Сначала хотела пройти мимо, потом вернулась, чтобы посмотреть, что происходит. На берегу Тьмаки, где находится гимназия, металось несколько собак. На противоположном берегу, где Обелиск, рыжая собака то подбегала к воде, то отбегала в сторону. Я увидела, что в воде барахтается мужчина лет 60.

Женщина сказала, что стала громко кричать – звать на помощь. Подошли два прохожих – мужчины лет 40. Один сразу же, без раздумий, бросился в воду и вытащил утопающего. Второй в это время вызывал скорую помощь.

- Мужчину спасли, что было дальше, я не знаю. Я даже не успела спросить, как зовут героев. Приятно осознавать, что есть еще в нашем городе Настоящие мужчины.