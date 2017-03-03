tvernews.ru
03 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери 24-летний мужчина прыгал на капоте чужой машины

03 Марта 2017 14:27
Автор: TIA

3 марта около 2 часов ночи в Заволжском районе Твери на улице 2-ая Красина сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области увидели подозрительного мужчину, который ходил около припаркованного автомобиля «Хендай». Мужчина попытался оторвать решетку радиатора, повредил ее, после чего забрался на капот и стал прыгать. Помешали ему так необычно веселиться правоохранители. Оказалось, что 24-летний безработный мужчина прыгал на капоте чужой машины и повредил ее. Злоумышленника доставили в Заволжский отдел полиции. Сообщили ТИА в пресс-службе Росгвардии по Тверской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: прыгал на капоте росгвардия решетка радиатора
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • pitkin 
    Что за новость?Каждый день в городе встречаешь неадекватных...Ну покурил или укололся,может выпил "Боярышника".....стало весело, решил попрыгать.
    03.03.2017 14:53
    0 | 7

  • Бертран 
    Мы не слышали еще слов благодарности за то, что извели пироманов в городе. Не жгут теперь машинки, а ведь еще полгода назад каждый день была новость о поджогах.
Вы видите только негатив, господа!
    03.03.2017 15:16
    2 | 4

    • USSR 
      Спасибо партии родной!!! И Беру в частности!!! Слава путлеру!!!
      03.03.2017 15:50
      1 | 1

  • Net. 
    Придурок!!!
    03.03.2017 16:58
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
92

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
82

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
46

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100