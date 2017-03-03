В Твери 24-летний мужчина прыгал на капоте чужой машины

3 марта около 2 часов ночи в Заволжском районе Твери на улице 2-ая Красина сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области увидели подозрительного мужчину, который ходил около припаркованного автомобиля «Хендай».

3 марта около 2 часов ночи в Заволжском районе Твери на улице 2-ая Красина сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области увидели подозрительного мужчину, который ходил около припаркованного автомобиля «Хендай». Мужчина попытался оторвать решетку радиатора, повредил ее, после чего забрался на капот и стал прыгать. Помешали ему так необычно веселиться правоохранители. Оказалось, что 24-летний безработный мужчина прыгал на капоте чужой машины и повредил ее. Злоумышленника доставили в Заволжский отдел полиции. Сообщили ТИА в пресс-службе Росгвардии по Тверской области.