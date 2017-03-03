В Твери женщина-водитель ехала по встречке по улице с односторонним движением

В Твери на улице Попова женщина-водитель перепутала направление одностороннего движения. Видео в редакцию прислал читатель ТИА.
Курьёз попал на камеру 3 марта около 11:00. Автор видео повернул на одностороннюю улицу Попова и неожиданно нос к носу встретился с автомобилем "Рено". "Права купила, машину купила, а ездить не купила", - жалуется читатель, который считает, что таких невнимательных водителей нужно наказывать рублём.
Комментарии (16)
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pitkin
03.03.2017 14:48
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romich
03.03.2017 17:39
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Vargas
03.03.2017 18:20
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