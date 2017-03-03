tvernews.ru
03 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери женщина-водитель ехала по встречке по улице с односторонним движением

В Твери женщина-водитель ехала по встречке по улице с односторонним движением - ТИА
03 Марта 2017 13:19
Автор: TIA

В Твери на улице Попова женщина-водитель перепутала направление одностороннего движения. Видео в редакцию прислал читатель ТИА.

Курьёз попал на камеру 3 марта около 11:00. Автор видео повернул на одностороннюю улицу Попова и неожиданно нос к носу встретился с автомобилем "Рено". "Права купила, машину купила, а ездить не купила", - жалуется читатель, который считает, что таких невнимательных водителей нужно наказывать рублём.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: одностороннее движение водители твери
Смотрите также:
Комментарии (16)

  • evgen69 
    такие ролики можно каждый день выкладывать, иногда бывают даже не женщины
    03.03.2017 13:30
    0 | 15

    • bublik 
      я-бы сказал не иногда.
      03.03.2017 13:46
      1 | 11

  • Paul_Moriarty 
    Вот докопались до тетеньки. А вы уверены, что там у каждого выезда из двора стоит знак с указанием направления движения?
Вот вам пример из жизни. Несколько раз видел как с Ефимова на Брагина народ выезжает у "Бастилии". А там вообще-то односторонка, и движение в противоположную сторону. Тоже возмущался, а потом обратил внимание, что при въезде на улицу нет знака "Одностороннее движение". Вот, на панораме видно https://yandex.ru/maps/-/CZxLI080. Нет его и сейчас. Т.е. теоретически я могу въехать с Брагина или от рынка, потом развернуться и выехать "против шерсти". И попробуйте доказать, что я что-то нарушил.
По Брагина, кстати, тоже периодически встречаю едущих на встречу. Вот эти маневры уже сложнее объяснить. Все-таки, можно сказать, магистральная улица. Хотя и там есть пара выездов из дворов без знаков.
    03.03.2017 13:40
    0 | 15

    • bae99 
      Явная экономия на знаках, с целью пополнения бюджета.
      03.03.2017 13:43
      1 | 5

      • Paul_Moriarty 
        Задолбаются пополнять! Нет знака - нет нарушения. На перекрестке без светофора за проезд на красный не штрафуют же. :)
        03.03.2017 13:48
        1 | 4

        • bae99 
          Да это понятно - понятно и то, что не поставили знак - сэкономили и на столбе и на знаке и на работе... 
Пусть по копейке, а голому на коттедж...
          03.03.2017 13:56
          1 | 0

    • bublik 
      на выезде из каждого частного двора надо знак поставить. ведь не понятно-же.
      03.03.2017 13:44
      0 | 1

    • abeltv 
      Уверен на все 200%. Знаки стоят. Их не заметит только слепой или идиот - но ни те, ни другие водителями быть не могут!
      03.03.2017 14:14
      2 | 1

    • USSR 
      У каждого были где-то пол года назад. Не отмазаться. Сейчас не знаю
      03.03.2017 15:52
      0 | 0

  • bublik 
    хотел тут давеча троих на республиканской ''слить", да флешка глюканула. друг за другом, против шерсти. и ещё двое в ожидании замерли. пока не наказывают, будут ездить. мало того ещё и выёживаться. как тот ...удак на мондео в южном.
    03.03.2017 13:42
    0 | 2

  • Добрая Мышь 
    хорошо хоть права не стала качать, что права. значит не совсем блондинка
    03.03.2017 14:10
    2 | 0

    • Синявка 
      Уж что не Фифа это точно!
      03.03.2017 18:05
      0 | 1

  • peshehod 
    У меня давеча был твёрдый стул. Кажись, новость не хуже!
    03.03.2017 14:19
    0 | 4

  • pitkin 
    Да,новость,однако!Зачем писать всякую фигню?Ну проехала и что из этого?
    03.03.2017 14:48
    1 | 2

    • romich 
      Она едет в правильном направлении.  Автор лох.
      03.03.2017 17:39
      0 | 0

      • Vargas 
        Так же как и остальные  10 водителей. 
В эту сторону ближе же до Победы.
        03.03.2017 18:20
        0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
92

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
81

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
46

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100