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«Росводоканал Тверь» заменил участок канализационного коллектора в поселке Аввакумово

03 Марта 2017 12:36
Автор: TIA

В рамках реализации производственной программы 2017 года «Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал») выполнил работы по перекладке более 20 метров канализационного коллектора диаметром 400 мм в поселке Аввакумово.

В ходе работ был полностью реконструирован 14-метровый участок коллектора между колодцами, а также вводная труба от колодца в здание канализационной насосной станции (КНС) № 20 протяженностью 7,5 метров. Специалисты водоканала заменили старую изношенную железобетонную трубу на современную пластиковую со сроком службы не менее 50 лет.

«Данный коллектор обеспечивает водоотведение поселков Сахарово и Аввакумово, а также деревни Горютино. В среднем через него проходит 1 тысяча кубометров стоков в сутки. Затем КНС № 20 перекачивает стоки на крупнейшую станцию в Заволжье, которая транспортирует их на очистные сооружения. Заменив изношенный участок трубы, мы обеспечили качественное водоотведение и повысили экологическую безопасность территории», - отметил начальник канализационного цеха ООО «Тверь Водоканал» Евгений Лунгол.

Проведение работ осложняла большая глубина залегания коллектора – 5,5 метров до его верхнего свода. Кроме того, в данном месте присутствовали грунтовые воды. Для их отвода предприятие использовало специальные установки водопонижения.

На время выполнения работ была смонтирована временная установка перекачивания стоков, чтобы не ограничивать потребителям услугу водоотведения.

В 2017 году «Росводоканал Тверь» продолжит мероприятия по ремонту и развитию арендованных у города объектов водоотведения.

Информация пресс-службы ООО «Тверь Водоканал».

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Метки: тверь водоканал Росводоканал Тверь канализационный коллектор насосная станция
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