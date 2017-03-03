В Тверской области депутат предстанет перед судом за махинации с землей

Депутат Совета депутатов Столыпинского сельского поселения Зубцовского района обвиняется в трех преступлениях по ст.158 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Депутат Совета депутатов Столыпинского сельского поселения Зубцовского района обвиняется в трех преступлениях по ст.158 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, обвиняемая, являясь Главой Столыпинского сельского поселения Зубцовского района, используя свое служебное положение, с корыстной целью путем подлога незаконно оформила документы, по которым трем гражданам якобы принадлежат земельные участки в д. Шишкино, д. Заброво и д. Новое Зубцовского района.

В результате умышленных преступных действий Зубцовскому району причинен ущерб в размере более 600 000 рублей. На земельные участки наложен арест. Уголовное дело направлено в Зубцовский районный суд. Сообщает прокуратура Тверской области