Сотрудники тверского линейного отдела полиции дарят женщинам тюльпаны

С 3 марта на железнодорожном вокзале Твери проходит акция, посвященная Международному женскому дню. Сотрудники ЛО МВД России на станции Тверь поздравляют представительниц прекрасного пола и дарят им цветы.

С 3 марта на железнодорожном вокзале Твери проходит акция, посвященная Международному женскому дню. Сотрудники ЛО МВД России на станции Тверь поздравляют представительниц прекрасного пола и дарят им цветы.

- От имени руководства и сотрудников Линейного отела Министерства внутренних дел России на станции Тверь поздравляем всех женщин с наступающим праздником весны, красоты и любви – с 8-м марта! Пусть этот день подарит Вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний. Милые женщины! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, поют птицы, дни будут светлыми и безоблачными.

Информация ЛО МВД России на станции Тверь.