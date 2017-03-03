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Сотрудники тверского линейного отдела полиции дарят женщинам тюльпаны

03 Марта 2017 11:27
Автор: TIA

С 3 марта на железнодорожном вокзале Твери проходит акция, посвященная Международному женскому дню. Сотрудники ЛО МВД России на станции Тверь поздравляют представительниц прекрасного пола и дарят им цветы.

- От имени руководства и сотрудников Линейного отела Министерства внутренних дел России на станции Тверь поздравляем всех женщин с наступающим праздником весны, красоты и любви – с 8-м марта! Пусть этот день подарит Вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний. Милые женщины! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, поют птицы, дни будут светлыми и безоблачными.

Информация ЛО МВД России на станции Тверь.

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Метки: международный женский день 8 марта
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Комментарии (1)

  • Net. 
    Сегодня вроде 4? Или это долговременная акция?
    03.03.2017 11:58
    0 | 1
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