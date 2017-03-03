В Тверской области 8 марта потеплеет до +8 °C

По предварительному прогнозу, температура в марте будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а вот осадков будет меньше нормы. В Международный женский день будет тепло и солнечно.

По предварительному прогнозу, температура в марте будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а вот осадков будет меньше нормы. В Международный женский день будет тепло и солнечно.

Погода, пожалуй, сейчас самая обсуждаемая тема. В маршрутках и автобусах то и дело слышишь, «на следующей недели будет +10, или +17», а кто делает и более красочные и радостные прогнозы. ТИА в тверском гидрометеоцентре узнало, придет ли к нам жара скоро или придется подождать.

- В целом, по предварительному прогнозу, март ожидается теплым – на полтора градуса температура будет выше нормы. Особенно тепло и солнечно будет 8 марта – воздух прогреется до +3+8 градусов. А 9 марта вновь похолодает, до 0 градусов. Весь март в погоде будут происходить волновые явления: 3 дня тепло, 3 дня прохладно. Конечно, зимних морозов мы не ожидаем, но и жары не предвидится.