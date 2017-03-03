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В Тверской области 8 марта потеплеет до +8 °C

В Тверской области 8 марта потеплеет до +8 °C - ТИА
фото: Roberta F. / Wikimedia
03 Марта 2017 10:54
Автор: TIA

По предварительному прогнозу, температура в марте будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а вот осадков будет меньше нормы. В Международный женский день будет тепло и солнечно.

Погода, пожалуй, сейчас самая обсуждаемая тема. В маршрутках и автобусах то и дело слышишь, «на следующей недели будет +10, или +17», а кто делает и более красочные и радостные прогнозы. ТИА в тверском гидрометеоцентре узнало, придет ли к нам жара скоро или придется подождать.

- В целом, по предварительному прогнозу, март ожидается теплым – на полтора градуса температура будет выше нормы. Особенно тепло и солнечно будет 8 марта – воздух прогреется до +3+8 градусов. А 9 марта вновь похолодает, до 0 градусов. Весь март в погоде будут происходить  волновые явления: 3 дня тепло, 3 дня прохладно. Конечно, зимних морозов мы не ожидаем,  но и жары не предвидится.

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Метки: погода 8 марта тепло солнечно весна
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Комментарии (3)

  • Судья 
    в 8 часов)))
    03.03.2017 11:12
    0 | 0

  • ЧЕПАЕВ 
    У меня 8 марта будет +33 и водичка +28
лепота
    03.03.2017 11:13
    4 | 0

  • JKTU 
    Чапаев, никак Урал собрался переплыть?
    03.03.2017 12:48
    0 | 0
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