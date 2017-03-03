В связи с ремонтом мостов в Вышнем Волочке движение по М-10 затруднено

Госавтоинспекция Тверской области рекомендует пользоваться скоростной автомобильной дорогой М-11. В связи с ремонтов мостов через реку Цна, Тверецкий и Цнинский каналы в г. Вышний Волочек Тверской области наблюдаются затруднения в движении по федеральной автодороге М-10 «Россия». Госавтоинспекция Тверской области рекомендует для объезда участков, на которых производятся ремонтные работы, использовать скоростную автомобильную дорогу М-11 в объезд районного центра.
В рамках работ по капитальному ремонту планируется отремонтировать опоры мостов, заменить пролетные строения и дорожное асфальтобетонное покрытие, переустроить системы водоотведения и локальных очистных сооружений. Объекты будут уширены до 11,5 метров, оборудованы лестничными сходами, наружным освещением и пешеходными тротуарами.
Реконструкция увеличит пропускную способность каждого моста с 15 тысяч до 20 тысяч автомобилей в сутки, повысит комфортность и безопасность дорожного движения.
Работы по капитальному ремонту планируется закончить в четвертом квартале 2017 года.
Комментарии (9)
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Бертран
03.03.2017 12:10
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BARBAdos
03.03.2017 12:20
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Бертран
03.03.2017 12:24
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kudimov
03.03.2017 12:31
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