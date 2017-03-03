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В связи с ремонтом мостов в Вышнем Волочке движение по М-10 затруднено

03 Марта 2017 10:44
Автор: TIA

Госавтоинспекция Тверской области рекомендует пользоваться скоростной автомобильной дорогой М-11. В связи с ремонтов мостов через реку Цна, Тверецкий и Цнинский каналы в г. Вышний Волочек Тверской области наблюдаются затруднения в движении по федеральной автодороге М-10 «Россия». Госавтоинспекция Тверской области рекомендует для объезда участков, на которых производятся ремонтные работы, использовать скоростную автомобильную дорогу М-11 в объезд районного центра.

В рамках работ по капитальному ремонту планируется отремонтировать опоры мостов, заменить пролетные строения и дорожное асфальтобетонное покрытие, переустроить системы водоотведения и локальных очистных сооружений. Объекты будут уширены до 11,5 метров, оборудованы лестничными сходами, наружным освещением и пешеходными тротуарами.

Реконструкция увеличит пропускную способность каждого моста с 15 тысяч до 20 тысяч автомобилей в сутки, повысит комфортность и безопасность дорожного движения.

Работы по капитальному ремонту планируется закончить в четвертом квартале 2017 года.

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Метки: ремонтом мостов в Вышнем Волочке затруднено движение по М-10
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Комментарии (9)

  • kudimov 
    Пока объекты будут "уширять" до конца этого года (а то и дольше), платка М11 неплохо заработает. Не мытьём, так катаньем туда всех загонят, раз по хорошему не хотят.
    03.03.2017 11:11
    0 | 4

  • horton 
    В след. выходной съезжу... Посмотрю: что да как...)
    03.03.2017 11:24
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    А не судьба на время ремонта мостов М-11 сделать бесплатной или снизить тариф процентов так на 50? Не, я все понимаю, федеральный уровень и все дела, но попросить-то у них можно.
    03.03.2017 11:38
    1 | 2

    • kudimov 
      Согласен. Но боюсь, что наоборот поднимут, обычно так бывает.
      03.03.2017 11:40
      0 | 3

  • BARBAdos 
    После 2018 года М-10 вообще придет в запустенье, чтобы количество желающих обогатить госказну многократно выросло.
    03.03.2017 12:05
    0 | 0

  • Бертран 
    Цель оправдывает средства!
    03.03.2017 12:10
    0 | 0

    • BARBAdos 
      а цель то какая? Коммунизм?
      03.03.2017 12:20
      0 | 0

      • Бертран 
        Совершенно наоборот- люди должны пользоваться дорогой, платить за это деньги и перестать быть халявщиками.
Деньги эти пойдут на дальнейшее строительство М-11. Себя обманываете, господа.
        03.03.2017 12:24
        0 | 0

        • kudimov 
          Скорее нас обманывают.
          03.03.2017 12:31
          0 | 0
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