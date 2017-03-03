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СМИ: Российские ученые создали и успешно протестировали лекарство от всех видов и стадий рака

03 Марта 2017 10:36
Автор: TIA

3 марта федеральные СМИ опубликовали сенсационную новость.  Российские ученые создали и успешно протестировали в космосе генно-инженерный препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей. Однако пациенты смогут получить его через три-четыре года.

Об этом пишет газета «Известия», цитируя замдиректора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессора Андрея Симбирцева: "К сожалению, быстрее не получится — это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через три-четыре года".

Как отмечает издание, это принципиально новое средство для лечения злокачественных опухолей, полученное с помощью биотехнологий. Успех был достигнут с помощью космического эксперимента, и, таким образом, институт завершает доклинические испытания лекарства, которое может совершить революцию в онкологии.

«Наш препарат имеет рабочее название "Белок теплового шока" — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия. О ее существовании ученые знали давно. Первоначально предполагалось, что белок может только защищать клетку от повреждения. Позже выяснилось, что помимо этого он обладает уникальным свойством — помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ», — приводит газета слова Симбирцева.

Профессор отмечает, что так как количество этого белка в организме минимально, была разработана особая биотехнология по его синтезированию. По его словам, был выделен ген человеческой клетки, который отвечает за производство белка, его клонировали.

«Затем мы создали штамм-продуцент и заставили бактериальную клетку синтезировать человеческий белок. Такие клетки хорошо размножаются, что позволило нам получить неограниченное количество белка», — объясняет Симбирцев.

Он отмечает, что ученые ФМБА не только создали технологию, но также изучили структуру белка, расшифровали механизм противоопухолевого действия на молекулярном уровне.

По его словам, за шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы. Они были спущены на землю и проанализированы в России и Японии, где есть сверхмощное оборудование для рентгеноструктурного анализа. При этом создание кристалла в невесомости требовалось только для научного этапа разработки препарата, отмечает профессор. Таким образом, космический эксперимент лишь подтвердил, что ученые на правильном пути.

Симбирцев сказал интервью, что лекарство было опробовано на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы. Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. Таким образом, заключил он, "можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью".

Впереди клинические испытания сроком 2-3 года.

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Метки: лекарство от рака рак стадии рака виды рака андрей симбирцев
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Комментарии (5)

  • Paul_Moriarty 
    Так хочется верить в лучшее! Но... 
Прочитал подробное интервью на сайте "Известий". В общих чертах описан механизм действия препарата, повторяются фразы из статьи выше плюс еще несколько подробностей о доклинических испытаниях и исследованиях.
А потом стандартная песня... Клинические испытания стоят очень дорого, около 100 млн. рублей... Ищем инвесторов, стучимся во все двери...
100 млн. дерева на потенциально революционный препарат?! Дорого?! Либо я чего-то не понимаю, либо очередной Петрик, от которого инвесторы шарахаются как от чумы.
    03.03.2017 11:25
    0 | 4

  • pessimist 
    Очередная балаянщина. Даже 01 апреля шутки и розыгрыши должны быть добрыми. Грешно глумиться над больными людьми.
    03.03.2017 11:26
    0 | 1

  • horosheeva.inna 
    ,
    Прикрепленные изображения:
    03.03.2017 11:56
    0 | 0

  • RSERG 
    Эти сообщения появляются регулярно каждый год, а то и 2 в году. Лекарства только не видно.
    03.03.2017 11:59
    0 | 0

    • pessimist 
      Вопрос: Зачем ТИА выкладывает очевидную утку, не имеющую к региональным новостям никакого отношения?
      03.03.2017 12:21
      0 | 0
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