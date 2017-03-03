СМИ: Российские ученые создали и успешно протестировали лекарство от всех видов и стадий рака

3 марта федеральные СМИ опубликовали сенсационную новость. Российские ученые создали и успешно протестировали в космосе генно-инженерный препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей. Однако пациенты смогут получить его через три-четыре года.

3 марта федеральные СМИ опубликовали сенсационную новость. Российские ученые создали и успешно протестировали в космосе генно-инженерный препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей. Однако пациенты смогут получить его через три-четыре года.

Об этом пишет газета «Известия», цитируя замдиректора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессора Андрея Симбирцева: "К сожалению, быстрее не получится — это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через три-четыре года".

Как отмечает издание, это принципиально новое средство для лечения злокачественных опухолей, полученное с помощью биотехнологий. Успех был достигнут с помощью космического эксперимента, и, таким образом, институт завершает доклинические испытания лекарства, которое может совершить революцию в онкологии.

«Наш препарат имеет рабочее название "Белок теплового шока" — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия. О ее существовании ученые знали давно. Первоначально предполагалось, что белок может только защищать клетку от повреждения. Позже выяснилось, что помимо этого он обладает уникальным свойством — помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ», — приводит газета слова Симбирцева.

Профессор отмечает, что так как количество этого белка в организме минимально, была разработана особая биотехнология по его синтезированию. По его словам, был выделен ген человеческой клетки, который отвечает за производство белка, его клонировали.

«Затем мы создали штамм-продуцент и заставили бактериальную клетку синтезировать человеческий белок. Такие клетки хорошо размножаются, что позволило нам получить неограниченное количество белка», — объясняет Симбирцев.

Он отмечает, что ученые ФМБА не только создали технологию, но также изучили структуру белка, расшифровали механизм противоопухолевого действия на молекулярном уровне.

По его словам, за шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы. Они были спущены на землю и проанализированы в России и Японии, где есть сверхмощное оборудование для рентгеноструктурного анализа. При этом создание кристалла в невесомости требовалось только для научного этапа разработки препарата, отмечает профессор. Таким образом, космический эксперимент лишь подтвердил, что ученые на правильном пути.

Симбирцев сказал интервью, что лекарство было опробовано на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы. Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. Таким образом, заключил он, "можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью".

Впереди клинические испытания сроком 2-3 года.