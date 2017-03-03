Встречаем весну с центром «Флора Тверь»!

Впереди Восьмое марта – день весны и красоты, день, когда мы поздравляем возлюбленных, любимых жён и заботливых матерей, милых дочерей и дорогих бабушек. Как и перед любым праздником, мы задумываемся, что же подарить нашим родным и близким? Как выразить наши любовь и уважение? Где купить хороший и качественный подарок и, что немаловажно, не разориться при этом? Ответить на все эти вопросы не так сложно, как кажется.

Впереди Восьмое марта – день весны и красоты, день, когда мы поздравляем возлюбленных, любимых жён и заботливых матерей, милых дочерей и дорогих бабушек. Как и перед любым праздником, мы задумываемся, что же подарить нашим родным и близким? Как выразить наши любовь и уважение? Где купить хороший и качественный подарок и, что немаловажно, не разориться при этом? Ответить на все эти вопросы не так сложно, как кажется.

Центр «Флора Тверь» - это шесть этажей приятных и полезных подарков для дома и для души!

Главный подарок на Восьмое марта – конечно, цветы. Уж их выбор здесь поистине бескрайний! Букеты из свежих цветов будут радовать глаз и наполнять комнату своим ароматом не один день. Герберы, розы, хризантемы, орхидеи – букеты из любимых цветов можно собрать на месте, а можно довериться безупречному вкусу флористов центра «Флора Тверь» и приобрести готовый. Неизменно популярное предложение к праздникам – 25 роз по специальной цене. Кстати, в центре «Флора Тверь» большой выбор стеклянных и керамических ваз, в том числе напольных, которые вы можете приложить к своему букету.

Ещё один вариант – цветы в горшках. Датские розы Кордана и Патио хорошо приспособлены к нашему климату, и их можно высаживать в открытый грунт. Лилии тоже растут в открытом грунте и украсят ваш приусадебный участок. Также в наличии горшечные хризантемы и герберы, гортензии и цикламены, кампанула и фиалки разных цветов. Но самый популярный выбор для подарка – орхидеи разных видов и цветов, которые прекрасно чувствуют себя в квартире как обычное комнатное растение.

К категории приятных, но не обязывающих подарков относятся симпатичные мелочи, которые, тем не менее, будут греть душу и радовать глаз одариваемой. Среди них статуэтки и подсвечники, шкатулки и небольшие подставки для украшений, а также фоторамки, которые сохранят важные моменты и будут напоминать о них. Любая девочка обрадуется новой кукле. Главный хит отдела игрушек – тряпичные куколки, тёплые и уютные. Впрочем, тут же можно найти подарок и для «девочек постарше» – плюшевый мишка или зайка вместе с букетом скажет о ваших чувствах всё. Те, кому по душе творческие занятия, оценят наборы для рисования по номерам или создания сверкающих мозаичных картин.

За предельно полезным, но не менее эффектным подарком далеко ходить тоже не придётся. Любая хозяйка домашнего очага обрадуется новой кухонной утвари – а в специализированном отделе центра найдётся всё. Сковороды и кастрюли, чайники и формы для выпечки, «парадные» чайные и столовые сервизы, сервировочные блюда и менажницы в классическом, романтическом или современном стилях – управляться с ними ежедневно или собираться за праздничным столом с красивой посудой станет настоящим удовольствием.

Хорошим подарком долгими десятилетиями, если не веками, считается домашний текстиль. Новый комплект постельного белья никогда не окажется лишним. Нежное хлопковое и бамбуковое бельё из России, Белоруссии и Турции обойдётся вам в 1000-2500 рублей. По-настоящему уютным подарком станут тёплые одеяла и мягкие подушки, ласкающие кожу пушистые пледы и покрывала. Красиво оформленные подарочные комплекты банных полотенец избавят вас от необходимости придумывать дополнительную праздничную упаковку для подарка.

Восьмое марта – не только время поздравлений и подарков дл любимых женщин, но и напоминание о весне. А весна – горячее время для любого садовода и огородника. Пришёл самый подходящий момент задуматься о своём приусадебном участке. В центре «Флора Тверь» вы найдёте для него всё!

На первом этаже центра большой выбор семян огурцов, помидоров, баклажанов, перца, редиса, моркови (на ленте и в гранулах), зелени. Это всё, что уже пора выращивать в виде рассады. Новинка отдела – саженцы винограда от сибирского производителя. Такой виноград устойчив к нашим климатическим условиям и хорошо вызревает в условиях российского лета. В наличии также масса разновидностей луковичных цветов. Вскоре в продаже появятся готовая рассада и саженцы садовых деревьев. «Флора Тверь» работает напрямую с производителями, поэтому цены на семенной материал в центре выгодно отличаются от цен в других магазинах Твери.

Готовьтесь к весенним праздникам и новому сезону с оптово-розничным центром «Флора Тверь» в Больших Перемерках. Всё, что вы искали, и даже больше – в одном магазине!

Мы открыты для вас каждый день: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в выходные – с 09:00 до 18:00. Наш адрес: Тверь, посёлок Большие Перемерки, дом 28.

На правах рекламы