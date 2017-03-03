Пьяная тверичанка перепутала педали тормоза с газом и на парковке сбила пешехода

В отношении 29-летней жительницы Твери возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В отношении 29-летней жительницы Твери возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, поворачивала на парковку магазина. Будучи пьяной, она перепутала педаль газа и тормоза, что привело к увеличению скорости движения. Из-за этого она наехала на пешехода, который получил тяжелые травмы.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в Калининском районном суде женщине вынесли приговор. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством в течение 2 лет.