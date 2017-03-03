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Пьяная тверичанка перепутала педали тормоза с газом и на парковке сбила пешехода

03 Марта 2017 09:28
Автор: TIA

В отношении 29-летней жительницы Твери возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, поворачивала на парковку магазина. Будучи пьяной, она перепутала педаль газа и тормоза, что привело к увеличению скорости движения. Из-за этого она наехала на пешехода, который получил тяжелые травмы.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в Калининском районном суде женщине вынесли приговор. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством в течение 2 лет.

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Метки: сбила пешехода пьяная автоледи сбила на парковке
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Комментарии (9)

  • FREND 
    наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, 
с испытательным сроком на 2 года,
лишением права  управлением в течение 2 лет.
    03.03.2017 09:45
    0 | 4

    • kudimov 
      Ага, под шаблончик. Еще надо было закодировать на 2 года.
      03.03.2017 09:47
      0 | 8

      • aldan 
        Заросло дурной травою
наше поле правовое.
О судьях, прокурорах и ворах! Юридическая поэма
http://www.stihi.ru/2008/05/28/978
        03.03.2017 10:28
        0 | 4

    • serzhsidorov95 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      03.03.2017 11:09
      0 | 1

  • Net. 
    Мало и неэффективно!!!!
    03.03.2017 09:52
    0 | 4

  • holly 
    Абсурд какой-то эти наши законы! Пьяная села за руль, сбила человека, он получил ТЯЖЕЛЫЕ травмы!! 2 года условно...Пусть гуляет, радуется жизни..
    03.03.2017 10:20
    0 | 8

    • bae99 
      Лишили прав которых не было!
      03.03.2017 10:43
      0 | 6

      • hell 
        Согласна, но..." лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством в течение 2 лет." Надо понимать, что учиться и получать права нельзя...
        03.03.2017 10:54
        1 | 1

        • kudimov 
          Лен, а ты не путаешь педали газа и тормоза?)
          03.03.2017 11:15
          0 | 3
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