В Тверской области столкнулись две фуры, один человек погиб

2 марта примерно в 22.30 на 296 км автодороги «Россия», в городе Вышний Волочек Тверской области 54-летний водитель автофургона "Исузу" «догнал» большегруз «Скания». Как сообщает пресс-служба областной ГАИ, водитель "Исузу" ехал в сторону Санкт-Петербурга по крайней правой стороне дороги, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в другой грузовик.

2 марта примерно в 22.30 на 296 км автодороги «Россия», в городе Вышний Волочек Тверской области 54-летний водитель автофургона "Исузу" «догнал» большегруз «Скания». Как сообщает пресс-служба областной ГАИ, водитель "Исузу" ехал в сторону Санкт-Петербурга по крайней правой стороне дороги, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в другой грузовик. Водитель "Исузу" скончался в машине скорой помощи, 37-летнего пассажира автофургона доставили в больницу.

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