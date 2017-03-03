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В Тверской области столкнулись две фуры, один человек погиб

В Тверской области столкнулись две фуры, один человек погиб - ТИА
03 Марта 2017 09:02
Автор: TIA

Фоторепортаж

2 марта примерно в 22.30 на 296 км автодороги «Россия», в городе  Вышний Волочек Тверской области 54-летний водитель автофургона "Исузу" «догнал» большегруз «Скания».

Как сообщает пресс-служба областной ГАИ, водитель "Исузу" ехал в сторону Санкт-Петербурга по крайней правой стороне дороги, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в другой грузовик. Водитель "Исузу" скончался в машине скорой помощи, 37-летнего пассажира автофургона доставили в больницу.

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Метки: дтп авария столкнулись две фуры
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