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В Твери всем желающим предлагают записать видеопоздравления женщинам к 8 марта

02 Марта 2017 18:21
Автор: TIA

Из всех поздравлений будет смонтирован один большой ролик, увидеть который можно будет на большом городском экране на улице Трехсвятская. Трансляция начнется вечером 7 марта в 18:00 и закончится утром 9 марта.

Так впервые в центре Твери пройдет акция, в рамках которой каждый сможет подарить видеообращение своим любимым женщинам.

Для того, чтобы принять участие в акции, можно самостоятельно записать на телефон, планшет или домашнюю камеру поздравления своим женщинам и прислать запись на электронный адрес kinodom880@gmail.com.

Кроме того, в воскресенье 5 марта, с 12:00 до 13:00 под часами на пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвятская будет проводиться видеозапись, во время которой все желающие также смогут поздравить женщин с 8 марта. В случае большого количества участников акции время съемок может быть продлено.

Признаться в любви женщинам можно будет своими словами, а также продекламировав поэтические произведения классиков литературы – распечатанные тексты стихов будут предоставлены желающим 5 марта на месте съемки. Прием поздравлений по электронной почте закончится в понедельник 6 марта в 18:00, как сообщают в пресс-службе администрации Твери. 

 

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Метки: администраия твери акция к 8 марта видеопоздравления в твери
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Комментарии (1)

  • Mitrij 
    Цензура будет?
    02.03.2017 22:55
    0 | 0
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