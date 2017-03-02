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В Тверской области открылась обновленная экспозиция музея воинской славы под Ржевом

02 Марта 2017 17:51
Автор: TIA

2 марта в деревне Полунино Ржевского района состоялось торжественное открытие новой экспозиции музея воинской славы. Событие приурочено к 74-ой годовщине со дня освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков.

Материалы экспозиции посвящены боям, проходившим в районе деревни Полунино в период Великой Отечественной войны в августе-сентябре 1942 года.

Центральный экспонат музея – панорамная композиция на основе репродукции панно тверского художника-баталиста Николая Белова «Ржев. Бой за высоту 200».

В музее представлены фото- и видеоматериалы, фрагменты снаряжения солдат тех времен, оружие, а также документы, посвященные сражениям под Полунино и истории воинского захоронения, расположенного рядом с музеем. Это одно из крупнейших братских захоронений Ржевской области. Здесь погребены останки более 11000 советских воинов.

За время существования захоронения собраны фотографии 240 бойцов, которые демонстрируются в музее в формате слайд-фильма. Также представлена книга памяти, где перечислены имена красноармейцев, захороненных в Полунино.

Ржевский район становится центром патриотической и поисковой работы не только в регионе, но и в масштабах всей страны.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Тверской области Игоря Рудени о ежегодном проведении международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт» под Ржевом. В 2017 году она состоится с 25 апреля по 7 мая.

К началу работы экспедиции в Ржеве планируется построить капитальное хранилище для найденных останков, аналогов которому нет в других регионах России. В дальнейшем их число может быть увеличено.

- По итогам исполнения бюджета Тверской области в первом полугодии рассмотрим возможность выделить средства, и в 2018-м в зависимости от потребности построить еще одно или два подобных хранилища, – сказал губернатор Игорь Руденя.

Также по поручению главы региона прорабатывается вопрос создания Центра патриотического воспитания Тверской области на базе действующего в Ржеве муниципального, сообщает правительство Тверской области

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Метки: экспозиция музея воинской славы под Ржевом игорь руденя
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