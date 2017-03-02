В 2017 году в Тверской области выберут 316 депутатов

2 марта на пресс-конференци
На сентябрь этого года запланировано около 30 основных и 6 дополнительных выборов депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, в ходе которых предстоит заместить 316 депутатских мандатов – больше, чем в прошлом году, когда на территории Тверской области проводились совмещенные федеральные, региональные и муниципальные выборы. В голосовании примут участие более половины избирателей области –без учета тех избирательных кампаний, которые могут быть назначены во вновь образованных муниципальных образованиях.
Помимо дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области и депутатов Тверской городской Думы, пройдут выборы в Собрания депутатов 2 муниципальных районов, Советы депутатов 4 городских и 25 сельских поселений.
Особое внимание участников пресс-конференци
В избирательном процессе появится много законодательных и технических новшеств, касающихся вопросов организации голосования, правил заполнения и обработки данных с использованием QR-кода в протоколах участковых избирательных комиссий, нового программного обеспечения, технологий видеонаблюдения.
Помимо обучения, избирательная комиссия Тверской области ведет большую работу по правовому просвещению избирателей и вовлечению как можно большего их числа в орбиту избирательного процесса: участвует в создании доступной среды для избирателей с ограниченными возможностями здоровья, реализует просветительские проекты для молодежи, проводит «Дни молодого избирателя», «Территорию выборов», «Выборы доступны всем!» и другие масштабные акции в поддержку выборов, участниками которых становятся тысячи земляков в каждом городе и районе.
В ходе презентации, подготовленной специально для пресс-конференци
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Валентина Дронова попросила поддержки журналистского сообщества в доведении важной информации не только до избирателей, но и иных участников избирательного процесса – например, до политических партий. «Забывчивость» или прямое игнорирование своих обязанностей только в 2016 году довели 3 региональных отделения политических партий до административных штрафов в 250 тысяч рублей, взысканных в доход государства; в настоящий момент оформляется еще ряд административных протоколов по фактам выявленных нарушений.
Председатель избирательной комиссии еще раз напомнила то, о чем неоднократно говорила ранее: в избирательной комиссии Тверской области нет «скрытых» или «запретных» тем для обсуждения.
- Наши двери открыты, мы приглашаем, и готовы к диалогу со всеми, кто в этом заинтересован – политические партии, общественные организации и объединения, представителей СМИ и гражданского общества, - сказала Валентина Дронова.
Комментарии (3)
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antiER
02.03.2017 20:21
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