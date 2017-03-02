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В 2017 году в Тверской области выберут 316 депутатов

В 2017 году в Тверской области выберут 316 депутатов - ТИА
02 Марта 2017 17:17
Автор: TIA

Фоторепортаж

2 марта на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Валентина Дронова рассказала о том,  как пройдет выборный 2017 год

На сентябрь этого года запланировано около 30 основных и 6 дополнительных выборов депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, в ходе которых предстоит заместить 316 депутатских мандатов – больше, чем в прошлом году, когда на территории Тверской области проводились совмещенные федеральные, региональные и муниципальные выборы. В голосовании примут участие более половины избирателей области –без учета тех избирательных кампаний, которые могут быть назначены во вновь образованных муниципальных образованиях.

Помимо дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области и депутатов Тверской городской Думы, пройдут выборы в Собрания депутатов 2 муниципальных районов, Советы депутатов 4 городских и 25 сельских поселений.

Особое внимание участников пресс-конференции Валентина Дронова обратила на тот факт, что в конце 2017 года в соответствии с законодательством стартует кампания по выборам Президента Российской Федерации.

В избирательном процессе появится много законодательных и технических новшеств, касающихся вопросов организации голосования, правил заполнения и обработки данных с использованием QR-кода в протоколах участковых избирательных комиссий, нового программного обеспечения, технологий видеонаблюдения.

Помимо обучения, избирательная комиссия Тверской области ведет большую работу по правовому просвещению избирателей и вовлечению как можно большего их числа в орбиту избирательного процесса: участвует в создании доступной среды для избирателей с ограниченными возможностями здоровья, реализует просветительские проекты для молодежи, проводит «Дни молодого избирателя», «Территорию выборов», «Выборы доступны всем!» и другие масштабные акции в поддержку выборов, участниками которых становятся тысячи земляков в каждом городе и районе.

В ходе презентации, подготовленной специально для пресс-конференции, председатель избирательной комиссии обратила внимание журналистов и на иные полномочия избирательной комиссии, которые часто и незаслуженно остаются за кадром. В их числе ведение и актуализация регистра избирателей (участников референдума), проверка достоверности подписей инициативных групп избирателей (участников референдума), сведений, представляемых партиями и кандидатами (в том числе – ежеквартальных финансовых отчетов), контроль поступления и расходования средств на счетах региональных отделений политических партий, огромный массив работы с обращениями граждан, издательская деятельность, обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области при освещении их деятельности региональным теле- и радиоканалом.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Валентина Дронова попросила поддержки журналистского сообщества в доведении важной информации не только до избирателей, но и иных участников избирательного процесса – например, до политических партий. «Забывчивость» или прямое игнорирование своих обязанностей только в 2016 году довели 3 региональных отделения политических партий до административных штрафов в 250 тысяч рублей, взысканных в доход государства; в настоящий момент оформляется еще ряд административных протоколов по фактам выявленных нарушений.

Председатель избирательной комиссии еще раз напомнила то, о чем неоднократно говорила ранее: в избирательной комиссии Тверской области нет «скрытых» или «запретных» тем для обсуждения.

- Наши двери открыты, мы приглашаем, и готовы к диалогу со всеми, кто в этом заинтересован – политические партии, общественные организации и объединения, представителей СМИ и гражданского общества, - сказала Валентина Дронова.

 

 

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Метки: выборы 2017 выборы в тверской области валентина дронова
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Комментарии (3)

  • MochaLovka 
    Выбираем, выбираем и никак выбрать  не можем достойных
    02.03.2017 17:37
    0 | 5

  • Moon_Orchid 
    Увеличение и без того большого количества бесполезных обитателей теплых мест...... жаль
    02.03.2017 18:52
    0 | 1

  • antiER 
    Если в ТГД будут выборы вместо Петрова, голосуйте за меня)
    02.03.2017 20:21
    0 | 0
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