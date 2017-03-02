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В Твери в марте начнут строить новую школу

В Твери в марте начнут строить новую школу - ТИА
02 Марта 2017 17:19
Автор: TIA

В Твери, в микрорайоне «Юность», до конца 2017 года построят современную школу на 560 мест. В здании также будут предусмотрены помещения для дошкольного отделения на 80 мест с отдельным входом. Ход подготовки к строительству обсудили 2 марта на заседании рабочей группы, которое прошло в администрации города.

Тверская область вошла в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях», в рамках которой в столице региона будет возведено две современных школы за 2 года, сообщает Управление информации администрации города Твери.

– Мы строим две школы: на 560 и 1224 места. Работы на объектах будут идти параллельно. При этом срок сдачи школы на 560 мест — это текущий год, школы на 1224 места — 2018-ый. Это позволит обеспечить эффективное участие в федеральной программе, – пояснил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Что касается нового образовательного учреждения в микрорайоне «Юность», то оно будет построено рядом со школой №50.

Для строительства школы был взят типовой проект, внесённый в реестр Министерства строительства РФ и отвечающий всем современным требованиям. Он был реализован в Татарстане в прошлом году.

Согласно проекту, в трёхэтажном здании будут оборудованы отдельные входы в школу и детский сад, а также пандусы и лифты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детский сад будет расположен на первых двух этажах, на прилегающей территории будут обустроены игровые площадки с верандами.

На первом этаже здания также будут оборудованы кабинеты для учащихся средних классов, спортзал, столовая с полным циклом приготовления питания, медицинские кабинеты и класс для маломобильных групп населения. На втором этаже расположатся кабинеты младших классов, административные помещения и кабинеты преподавателей, актовый зал, зал для физкультурных и музыкальных занятий и кабинет для занятий по актёрскому мастерству. На третьем этаже - учебные кабинеты и библиотека.

Общая площадь здания – порядка 9,5 тысяч кв.м. Уже в этом месяце на выделенном под строительство земельном участке начнутся подготовительные работы. Завершить строительство планируется до конца года.

Напомним, что новые школы в Твери не около 15 лет, последняя школа №3 на улице Новая Заря, была открыта в 2003 году.

 

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Метки: новая школа построят новую школу новая школа в твери
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Комментарии (6)

  • Derevyaka 
    Школа - это хорошо, главное что бы не получилась очередная потемкинская деревня
    02.03.2017 17:33
    0 | 4

    • antiER 
      До конца 2017 года 10 месяцев.... даже фундамент по технологии за это время заложить нельзя....
      02.03.2017 20:18
      0 | 0

      • tutsi 
        Чей то? Дома же возводят! Щас же технологии современные, фундамент быстро выстаивается
        02.03.2017 21:43
        0 | 0

  • abeltv 
    А в других районах города школы не нужны??? Строить и реконструировать не собираются???
    02.03.2017 17:38
    2 | 1

  • Унук аль Хай 
    а где на фото школьная часовня, мечеть и дацан?
    02.03.2017 19:18
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Полностью согласен. Меня, как патриота, глубоко тревожит острая нехватка сооружений религиозного культа в Юности. В Радужном даже захудалой часовни нет. Посёлок Вагонников духовно разлагается без пастырского окормления.
Считаю, что строить в таких условиях школу - значит пойти на поводу у проклятых либерастов и нацпредателей, продавшихся за печеньки Госдепу и примкнувшей к нему Гейропе. Храм народу гораздо нужнее.
      02.03.2017 20:30
      1 | 1
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