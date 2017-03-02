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3 марта в Твери перекроют движение в районе Академии ВКО им. Г.К. Жукова

02 Марта 2017 16:30
Автор: TIA

Госавтоинспекция Тверской области информирует о временном прекращении движения транспорта в Твери и предлагает автомобилистам заранее продумывать пути объезда.

3 марта в связи с празднованием 60-летия со дня образования Академии ВКО им. Г.К. Жукова движение на участке от Смоленского переулка до улицы Володарского будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта с 5:00 до 18:00.

Участников дорожного движения предлагается объезжать перекрытые участки улично-дорожной сети в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

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Метки: гибдд по тверской области ограничение движения перекрытие движения в твери ва вко им. г.к. жукова
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