3 марта в Твери перекроют движение в районе Академии ВКО им. Г.К. Жукова

Госавтоинспекция Тверской области информирует о временном прекращении движения транспорта в Твери и предлагает автомобилистам заранее продумывать пути объезда.

Госавтоинспекция Тверской области информирует о временном прекращении движения транспорта в Твери и предлагает автомобилистам заранее продумывать пути объезда.

3 марта в связи с празднованием 60-летия со дня образования Академии ВКО им. Г.К. Жукова движение на участке от Смоленского переулка до улицы Володарского будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта с 5:00 до 18:00.

Участников дорожного движения предлагается объезжать перекрытые участки улично-дорожной сети в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.