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В Бежецке задержан 36-летний мужчина, который развратил малолетнюю девочку

02 Марта 2017 15:48
Автор: TIA

По данным следствия, 24 февраля 2017 года 36-летний мужчина в одной из квартир Бежецка совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, которая потом рассказала об этом своей маме. Подозреваемый в преступлении  был задержан.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Бежецкий межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ расследует в отношении мужчины уголовное дело по  п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

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Метки: следственный комитет по тверской области развратные действия действия сексуального характера
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