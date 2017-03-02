В Бежецке задержан 36-летний мужчина, который развратил малолетнюю девочку

По данным следствия, 24 февраля 2017 года 36-летний мужчина в одной из квартир Бежецка совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, которая потом рассказала об этом своей маме.

По данным следствия, 24 февраля 2017 года 36-летний мужчина в одной из квартир Бежецка совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, которая потом рассказала об этом своей маме. Подозреваемый в преступлении был задержан.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Бежецкий межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ расследует в отношении мужчины уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).