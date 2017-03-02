Поэт Андрей Дементьев и художник Олег Глазов получили гранты президента России

Тверскому поэту Андрею Дементьеву (Лауреату Государственной премии СССР) и художнику из Вышнего Волочка Олегу Глазову присуждены гранты президента Российской Федерации. Гранты будут направлены на проведение Всероссийского слета молодых поэтов «Зеленый листок» и Всероссийской художественной ассамблеи.

Тверскому поэту Андрею Дементьеву (Лауреату Государственной премии СССР) и художнику из Вышнего Волочка Олегу Глазову присуждены гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Гранты будут направлены на проведение Всероссийского слета молодых поэтов «Зеленый листок» и Всероссийской художественной ассамблеи.

Андрей Дементьев, комментируя решение главы государства, подчеркнул: грант президента свидетельствует об особом внимании руководства страны к вопросам развития культуры и литературы. Тверской «Дом поэзии», художественным руководителем которого является поэт, ведет активную работу в этом направлении.

- Мы занимаемся выявлением новых литературных талантов, отбираем лучшие произведения, оказываем им помощь в организации публикаций и выступлений, дальнейшем продвижении. Это легло в основу сначала областного, а теперь и всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», организованного «Домом поэзии», – сказал Андрей Дементьев.