В центре Твери сбили семилетнюю девочку

Как сообщили ТИА в ГИБДД по Тверской области, девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщили ТИА в ГИБДД по Тверской области, девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода.



Предварительно, ДТП произошло 2 марта, около 14. 15. Водитель «Деу Нексия», двигался со стороны улицы Склизкова, в направлении проспекта Чайковского Твери, и, поворачивая налево, наехал на несовершеннолетнего ребенка, которая переходила проезжую часть рядом с пешеходным переходом.

В результате ДТП девочка с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Информация предварительная, как подчеркнули в региональной Госавтоинспекции, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства происшествия уточняются.