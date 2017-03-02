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Бывший генеральный директор ОАО «Савеловский машиностроительный завод» осужден на 4 года колонии

02 Марта 2017 14:52
Автор: TIA

Суд вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Савеловский машиностроительный завод» Сергею Чижикову. Он признан судом виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.

С 5 октября 2010 по 1 января 2012 года генеральный директор ОАО «СМЗ» Чижиков по предварительному сговору с заместителем главного конструктора предприятия Фатеевым, при пособничестве иных лиц (уголовное дело в отношении которых по признакам преступления, предусмотренного  ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ находится в производстве) предоставили в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подложные документы. В них говорилось о том, что ОАО «Савеловский машиностроительный завод» и Московский государственный  технологический университет «СТАНКИН» выполнили работы по государственным контрактам, которые были заключены 30 марта 2010 года между ОАО «СМЗ» и Минпромторгом России на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере станкостроения.Таким образом, похитили деньги, выделенные из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы в сумме 127 млн. рублей.

Напомним, что 30 ноября 2016 года заместитель главного конструктора предприятия Фатеев получил 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.

Приговором суда Сергею Чижикову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении генерального директора ОАО «СМЗ» и заместителя главного конструктора возбуждены региональным СК России по материалам, предоставленным сотрудниками региональных управлений и центральных аппаратов ФСБ и МВД

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Метки: савеловский машиностроительный завод приговор Сергею Чижикову
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