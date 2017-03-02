В Твери продолжается ямочный ремонт дорог

В ночь с 1 на 2 марта в Твери, на ряде магистральных улиц, проводились работы по устранению дефектов дорожного полотна с применением литого асфальтобетона.
Ремонтные работы производились на улице Орджоникидзе, в районе дома №1, на проспекте Ленина, около домов 3, 22/33, 34, 14, 17, на проезде Дарвина, у дома 1, на пр-те Чайковского, в районе дома 19, на мосту в створе улицы Софьи Перовской, на улице Орджоникидзе, у дома 29/48.
2 марта продолжены работы по подготовке карт для проведения аварийно-ямочного ремонта на улицах Твери. В ночь со 2 на 3 марта ремонт будет идти на улицах Маршала Конева и Спартака, Смоленском переулке, Октябрьском проспекте, проспекте Ленина, на мосту в створе улицы Софьи Перовской.
План производства аварийно-ямочного ремонта корректируется ежедневно. Он разрабатывается с учётом результатов мониторинга городских дорог, осуществляемого дорожным департаментом администрации Твери, предписаний ГИБДД и обращений жителей Твери. В первую очередь работы производятся там, где повреждения несут наибольший риск возникновения аварийных ситуаций. Напомним, что сообщить о дефектах дорожного полотна можно с помощью интернет-приёмной или по телефонам диспетчерской службы МУП «ЖЭК»: 44-02-42 и 8-904-000-23-47.
Аварийно-ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона – это временная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. С наступлением благоприятных погодных условий, когда начнут работать асфальтобетонные заводы, на дорогах городах будет осуществляться полноценные ремонтные работы, сообщает Управление информации
администрации города Твери
Комментарии (3)
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pitkin
02.03.2017 15:39
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