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В Твери продолжается ямочный ремонт дорог

В Твери продолжается ямочный ремонт дорог - ТИА
02 Марта 2017 12:45
Автор: TIA

В ночь с 1 на 2 марта в Твери, на ряде магистральных улиц, проводились работы по устранению дефектов дорожного полотна с применением литого асфальтобетона.

Ремонтные работы производились на улице Орджоникидзе, в районе дома №1, на проспекте Ленина, около домов 3, 22/33, 34, 14, 17, на проезде Дарвина, у дома 1, на пр-те Чайковского, в районе дома 19, на мосту в створе улицы Софьи Перовской, на улице Орджоникидзе, у дома 29/48.

2 марта продолжены работы по подготовке карт для проведения аварийно-ямочного ремонта на улицах Твери. В ночь со 2 на 3 марта ремонт будет идти на улицах Маршала Конева и Спартака, Смоленском переулке, Октябрьском проспекте, проспекте Ленина, на мосту в створе улицы Софьи Перовской.

План производства аварийно-ямочного ремонта корректируется ежедневно. Он разрабатывается с учётом результатов мониторинга городских дорог, осуществляемого дорожным департаментом администрации Твери, предписаний ГИБДД и обращений жителей Твери. В первую очередь работы производятся там, где повреждения несут наибольший риск возникновения аварийных ситуаций. Напомним, что сообщить о дефектах дорожного полотна можно с помощью интернет-приёмной или по телефонам диспетчерской службы МУП «ЖЭК»: 44-02-42 и 8-904-000-23-47.

Аварийно-ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона – это временная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. С наступлением благоприятных погодных условий, когда начнут работать асфальтобетонные заводы, на дорогах городах будет осуществляться полноценные ремонтные работы, сообщает Управление информации
администрации города Твери

 

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Метки: литой асфальт ремонт дорог тверь
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Комментарии (3)

  • Naum 
    Ямочный ремонт в лужи. Когда лужи исчезнут, асфальта не будет. 
Дороги все в ямах, качество дорожного полотна ужасное.
    02.03.2017 14:23
    0 | 2

  • bublik 
    всё хорошо конечно, но почему нельзя делать ремонт сразу за расковыриванием?  или дырка должна сначала грязью забиться?
    02.03.2017 14:25
    0 | 4

  • pitkin 
    В этом году, дороги разваливаются быстрее.Погода способствует этому и качество самой дороги.Ямы  растут в геометрической прогрессии.Будут выделены огромные суммы на дороги, половину из которых "освоят" надлежащим образом.При таких деньгах симбиоз  власти и коммерсантов  укрепится, кроме самих дорог .
    02.03.2017 15:39
    0 | 1
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