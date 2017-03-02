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На бывшего главу Зубцова завели уголовное дело

02 Марта 2017 12:12
Автор: TIA

Следственный комитет возбудил  уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО сельское поселение Зубцов по статье "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, с 11 февраля 2011 по 31 декабря 2012 года глава администрации МО сельское поселение Зубцов при переселении из аварийного жилья обязал вносить на счет администрации 30 000 тысяч рублей за каждый излишне предоставленный квадратный метр во вновь строящемся доме на Рыбацком переулке. Всего на счет администрации нуждающиеся в жилье 6 человек перечислили 740 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил материал проверки, собранный сотрудниками ОЭП и ПК МО МВД России «Ржевский». 

 

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Метки: Глава Зубцова уголовное дело переселение из ветхого и аварийного жилья
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Комментарии (2)

  • ДеД 
    " ...сельское поселение Зубцов" - за одно такое унижение древнего русского города надо чиновников оштрафовать!
    02.03.2017 14:20
    0 | 2

  • jeronimo 
    Дотянулись до Русланчика! Надеюсь, приговор будет не строже, чем у действующего заместителя главы Администрации Зубцовского района Антона Мельника! Вот на что Губернатору надо обратить внимание! Действующий заместитель главы Администрации трудится на благо района до сих пор после вынесения обвинительного приговора суда!
    02.03.2017 14:22
    0 | 1
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