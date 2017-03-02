На бывшего главу Зубцова завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО сельское поселение Зубцов по статье "Превышение должностных полномочий".

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО сельское поселение Зубцов по статье "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, с 11 февраля 2011 по 31 декабря 2012 года глава администрации МО сельское поселение Зубцов при переселении из аварийного жилья обязал вносить на счет администрации 30 000 тысяч рублей за каждый излишне предоставленный квадратный метр во вновь строящемся доме на Рыбацком переулке. Всего на счет администрации нуждающиеся в жилье 6 человек перечислили 740 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил материал проверки, собранный сотрудниками ОЭП и ПК МО МВД России «Ржевский».