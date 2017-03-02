В Тверской области мужчина изготовлял и распространял спиртосодержащую продукцию с токсичными компонентами

В отношении жителя Кесовогорского района было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В отношении жителя Кесовогорского района было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Подсудимый с целью обогащения с июня 2016 года по октябрь 2016 года в принадлежащем ему доме хранил и продавал населению спиртосодержащую продукцию для употребления в пищевых целях. Как сообщает прокуратура Тверской области, в составе жидкости были токсичные компоненты, способные вызвать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной и периферической нервной системе человека.

Приговором Молоковского районного суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 000 рублей.