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В Тверской области мужчина изготовлял и распространял спиртосодержащую продукцию с токсичными компонентами

02 Марта 2017 12:15
Автор: TIA

В отношении жителя Кесовогорского района было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Подсудимый с целью обогащения с июня 2016 года по октябрь 2016 года в принадлежащем ему доме хранил и продавал населению спиртосодержащую продукцию для употребления в пищевых целях. Как сообщает прокуратура Тверской области, в составе жидкости были токсичные компоненты, способные вызвать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной и периферической нервной системе человека.

Приговором Молоковского районного суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 000 рублей.

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Метки: спиртосодержащая продукция изготавливал спиртосодержащую продукцию
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Комментарии (4)

  • bae99 
    Мужик теорию не изучал...Аппарат не той системы был.
Вот как надо:
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    02.03.2017 12:25
    0 | 1

  • Бертран 
    Суд у нас чрезмерно гуманен- нужно на порядок больше давать, ведь тут не только вред здоровью потребителей, но и нарушение налоговой дисциплины.
С каждого дохода и казна должна прибыль иметь. На том государство стоит!
    02.03.2017 12:28
    2 | 0

    • bae99 
      А не объелось-ли государство рыбного супа с налогами в плане народа?
      02.03.2017 12:35
      0 | 4

    • Житель подземелья 
      Со взяток и откатов тоже налоги платите? Или как всегда: друзьям и подельникам - все, остальным - закон?
      02.03.2017 12:52
      0 | 2
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