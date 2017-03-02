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Росстат опубликовал среднюю зарплату чиновников

02 Марта 2017 11:08
Автор: TIA

Средняя заработная плата служащих в федеральных государственных органах в 2016 году  составила 115 700 руб, сообщает Росстат.

Больше всего в 2016 году получали служащие аппарата правительства, их ежемесячный доход составил 228 500 рублей в месяц. Вторыми идут сотрудники администрации президента со средней зарплатой в размере 218 600 руб. Входит в тройку лидеров и Счетная палата, там средняя зарплата 180 700 рублей в месяц.

В Госдуме средняя зарплата в 2016 году была 154 800 рублей, в Совете Федерации -  176 100 рублей, в Конституционном суде - 136 200 руб.

Меньше всего зарплата в Федеральном агентстве по делам национальностей, она составляет  - 53 900 рублей.

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Метки: росстат зарплата чиновников
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Комментарии (30)

  • bae99 
    Вахтеров посчитали...
    02.03.2017 11:45
    0 | 6

  • Net. 
    Абалдеть...... За что???!!!!!!
    02.03.2017 11:50
    0 | 4

  • uabumoderoff 
    Ошибка!Вы забыли 0 приписать.
    02.03.2017 11:53
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Средние зарплаты врачей и учителей в Твери в 2016 году ( и то верится с трудом ). 1. Врач. 2. Учитель.
    Прикрепленные изображения:
    02.03.2017 11:53
    0 | 6

    • bublik 
      да вы оптимист однако.
      02.03.2017 12:05
      0 | 2

    • Proletary 
      Реальные вполне цифры. Даже если абстрагироваться от главнюков, среднестатистический сферический врач работает на ставку в стационаре, имея полставки в поликлинике и полставки в дежурствах. Как раз 30+ и получается. 
Интересно, знает ли чинуша из АП, что такое работать на 2 ставки?
      02.03.2017 12:49
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Цифры то реальные, но ведь докторишка-учителишка и прочий "отстой" должен же и когда-то отдыхать...) И на 30 000 можно прожить только впроголодь, если не воровать йод и бинты.)) Да, забыл, унизительная оплата труда способствует формированию пох..стического отношение к качеству труда. И чего население недовольно качеством медицины?) Всё логично и закономерно.
        02.03.2017 12:55
        1 | 4

        • Proletary 
          Вам же Кудимов на пальцах объяснил, не зря он вас за тупость ругает. Кто недоволен - тот не патриот. Давайте я постараюсь изложить в совсем доступной форме. Есть медицина, есть ее достижения, развернуто освещаемые в центральной прессе и в телевизоре. Количество их постоянно растет и даже зашкаливает. Но будем реалистами, не бывает Солнца без пятен, гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. Вот уперлись патриот и либерал в проблему, требующую решения: запись на ХХХ на 5 месяцев вперед, а болит уже сейчас. Что делает либерал? Жалуется и ругает власть. Что делает истинный патриот? Заносит кому надо. И ему ХХХ без очереди, и докторишке будет на что в Патайю к катоям сгонять. Сегодня про рейтинг губернатора было чего?
          02.03.2017 13:57
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Спасибо, я понял. Кудимов-не либерал.)
            Прикрепленные изображения:
            02.03.2017 14:37
            0 | 1

      • ЯэтоЯ 
        Не превышайтесь!!!!!!!!!!! В одной организации врачу более 1.25 работать еще в  2015 году запретили.. Так что доктору приходится еще и по городу рассекать, чтоб успеть, причем чаще на джамшутках. А еще один подводный кирпич: Чтоб оклад вручили ПОЛНОСТЬЮ, надо еще и "нагрузку" перевыполнить..... У учителей примерна таже схема
Росстат считает по ведомостям: графу ИТОГО по статье "зарплата" делит на число сотрудников ее получившую....... Вот оно так и получается.
Правительство заботится о доХторах..... не разрешает им много работать, чтоб не уставали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        02.03.2017 12:59
        0 | 2

        • Proletary 
          Ой вэй! Для тех, кто не знает термина доп. работа, поясняю - это то, что выше ограничения по ставкам. Оплачивается по голому окладу, без надбавок за стаж, категорию и прочих ништяков. Прогулки с ветерком на джамшутках не входят в сферу интересов Росстата.
          02.03.2017 13:35
          0 | 0

  • kudimov 
    Сдается мне, что после этой публикации Росстат разгонят. Да уж лучше и не приводили бы эти цифры, а то, как плевок в обычных трудяг.
    02.03.2017 11:54
    0 | 9

    • Dobry кrtek 
      Смех смехом, Кудимов, но ведь эти зарплатишки, я про врачишек-учителишек и прочую "шваль бюджетную", есть откровенное унижение и издевательство. Особенно на фоне з/п чинушек и прочих "трудяг" от власти. А потому и не удивительна тяга всякой шушеры в депутаты, председатели гордум, зампредгордум и пр. Тьфу!
      02.03.2017 12:15
      0 | 9

  • Алексей Владимирович 
    а мы пенсионеры на 30 тысяч живем. всю жизнь Родине посвятили себя не жалели
    02.03.2017 11:59
    0 | 3

    • bublik 
      да вас раскулачивать пора ))))
      02.03.2017 12:03
      0 | 6

    • Net. 
      Пенсионеры на 30 000?! Знаю таких пенсионеров, которые живут на 8500, 11000 и т.д. и таких немерено.
      02.03.2017 12:06
      0 | 13

      • Pencioner 
        Здесь в свое время подвизался некто Putnik2000 который считал пенсионеров одними из самых богатых жителей Тверской области
        02.03.2017 12:18
        0 | 14

    • Фомин 
      Сочувствую бывшему военному, мне государство дает на поддержание штанов в 1,5 раза больше.
И стоило ради такой подачки скитаться по отдаленным гарнизонам?
      02.03.2017 12:09
      6 | 13

    • Вдова 
      Работать надо было а не стул в политотделе шлифовать
      02.03.2017 13:03
      0 | 15

    • Naval cadet 
      В день "Добрых дел" поможем нашему бедствующему ветерану ВС и скинемся по 1000 все как один!
      02.03.2017 13:08
      1 | 8

      • Voennyy 
        И мне, если не жалко, пенсия уж больно маловата
        02.03.2017 13:12
        1 | 6

      • Michman 
        И меня не забудьте
        02.03.2017 13:14
        0 | 2

      • Praporshchik 
        Славному ракетчику хватает, 
мне не надо больше, 
остается даже 
на  водочку, 
к датам
        02.03.2017 13:31
        0 | 1

  • Судья 
    Оклад 53 900, премия 300 000
    02.03.2017 12:30
    1 | 5

  • мОЧАлОВ 
    Скоро все  россияне станут опять миллионерами
    02.03.2017 12:31
    0 | 13

  • 100 % 
    А о своей зарплате Росстат скромно умолчал? Наверное, такие же нищие, как бедолаги-федералы по вопросам национальностей? Вывод. Не скупитесь, господа-чиновники, на з/п статистике. А то в следующий раз озвучат доходы помощников-советников, губернаторов-генералов,  а также секретарш и ...арфисток.
    02.03.2017 12:34
    0 | 4

  • mednoe521 
    Как-то ТИА очень скромно подало материал! 
"..Но самое любопытное даже не размер зарплат. А то, что, не взирая на кризис и бюджетные проблемы, зарплаты у чиновников в 54 из 67 ведомствах продолжили расти! Где-то чуть-чуть, на доли процента, а где-то на процентов 20-30. Росстат не дает ответа, чем это вызвано — может, сократили численность сотрудников при сохранении прежнего фонда оплаты труда, или по каким другим причинам.." - Подробнее здесь-
http://www.mk.ru/politics/2017/03/01/srednyaya-zarplata-federalnykh-chinovnikov-okazalas-v-tri-raza-vyshe-srednerossiyskoy.html
    02.03.2017 12:43
    0 | 3

    • MOHAPX 
      И вправду, Диману была команда заморозить индексацию ЗП федералам
      02.03.2017 13:35
      0 | 0

  • wallhack 
    это з/п скорей всего только центрального аппарата, просто видимо забыли указать, в Твери наверно те министерства что в рюмке может прилично получают, остальные мало
    02.03.2017 13:12
    0 | 0

  • pitkin 
    Нам показывают зарплаты чиновников, чтобы указать нам, наше место на этом празднике жизни.Зарплаты огромные , а работы толковой нет.Одно слово-руко-бумаго-блудие.Можно подумать, что врачи,учителя и другие  меньше работают)))))))))
    02.03.2017 15:52
    0 | 0
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