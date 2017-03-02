Росстат опубликовал среднюю зарплату чиновников

Средняя заработная плата служащих в федеральных государственных органах в 2016 году составила 115 700 руб, сообщает Росстат.
Больше всего в 2016 году получали служащие аппарата правительства, их ежемесячный доход составил 228 500 рублей в месяц. Вторыми идут сотрудники администрации президента со средней зарплатой в размере 218 600 руб. Входит в тройку лидеров и Счетная палата, там средняя зарплата 180 700 рублей в месяц.
В Госдуме средняя зарплата в 2016 году была 154 800 рублей, в Совете Федерации - 176 100 рублей, в Конституционном суде - 136 200 руб.
Меньше всего зарплата в Федеральном агентстве по делам национальностей, она составляет - 53 900 рублей.
Комментарии (30)
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pitkin
02.03.2017 15:52
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