Росстат опубликовал среднюю зарплату чиновников

Средняя заработная плата служащих в федеральных государственных органах в 2016 году составила 115 700 руб, сообщает Росстат.

Средняя заработная плата служащих в федеральных государственных органах в 2016 году составила 115 700 руб, сообщает Росстат.

Больше всего в 2016 году получали служащие аппарата правительства, их ежемесячный доход составил 228 500 рублей в месяц. Вторыми идут сотрудники администрации президента со средней зарплатой в размере 218 600 руб. Входит в тройку лидеров и Счетная палата, там средняя зарплата 180 700 рублей в месяц.

В Госдуме средняя зарплата в 2016 году была 154 800 рублей, в Совете Федерации - 176 100 рублей, в Конституционном суде - 136 200 руб.

Меньше всего зарплата в Федеральном агентстве по делам национальностей, она составляет - 53 900 рублей.