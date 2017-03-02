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В Твери прошла акция «Притормози!»

В Твери прошла акция «Притормози!» - ТИА
02 Марта 2017 10:26
Автор: TIA

Фоторепортаж

Сотрудники Госавтоинспекции г. Твери совместно с кадетами спецкласса ГИБДД школы №16 призывали водителей быть внимательными на пешеходных переходах

Статистика показывает, что значительное число аварий с пешеходами происходит именно на пешеходных переходах. С начала года в Твери произошло 39 ДТП с участием пешеходов, в которых 2 человека погибли и 37 человек получили травмы, при этом 22 ДТП произошли на пешеходных переходах.

Для привлечения внимания водителей к соблюдению Правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов Госавтоинспекция Твери 2 марта провела акцию «Притормози!» с участием кадетов спецкласса ГИБДД школы №16.

Утром 2 марта, когда большинство водителей спешат на работу, кадеты выстроились перед пешеходным переходом вдоль ул. Вольного Новгорода с плакатами «Внимание! Притормози! Впереди пешеходный переход! Пропусти пешехода!». Водители, проезжающие мимо, сигналили, приветствуя кадетов. За время проведения акции ни один водитель не нарушил ПДД, все пропустили пешеходов, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Твери

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Метки: акция «Притормози!» тверь гибдд
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Комментарии (10)

  • bae99 
    В Твери проходит акция - Внимание, притормози - яма!
    02.03.2017 10:59
    0 | 12

  • Leo-L 
    «Притормози — сникерсни»
    02.03.2017 11:08
    0 | 4

  • Paul_Moriarty 
    Сегодня утром массовое "притормози" было на Спартака от Калинина до монастыря. И на Капошвара. Больше гайцов я видел только, когда их выставляют на перекрестках при проезде какой-нибудь важной шишки.
    02.03.2017 11:27
    0 | 4

    • future 
      У мечети тоже
      02.03.2017 12:40
      0 | 0

  • Net. 
    Надо кадетов, а еще лучше сотрудников ГИБДД  с плакатами так и оставить  у переходов! Тогда точно переход будет замечен и соответственно безопасен!
    02.03.2017 11:31
    0 | 2

  • abeltv 
    Чтобы было меньше ДТП с пешеходами нужно оборудовать не мигающие жёлтым знаки "Пешеходный переход", а делать нормальные пешеходные светофоры, с вызывными кнопками, для включения зелёного света пешеходам! Стоимость оборудования и тех и тех объектов почти одинакова, только с мигающими знаками пешеходов не видно, а вот красный сигнал светофора виден хорошо и безопасность перехода пешеходов с настоящим светофором намного выше, чем с теми пешеходными переходами, что понаставили непонятно зачем по всему городу, потратив зря бюджетные деньги, не улучшив ситуацию с безопасностью пешеходов!
    02.03.2017 11:50
    0 | 6

    • VoToN 
      Лежачие полицейские стоят дешевле, а эффективность в разы выше))) И главное: не допускают двоякого трактования ПДД! :)
      02.03.2017 11:53
      0 | 0

      • Paul_Moriarty 
        Эффективность для чего? Чтобы притормаживали? Соглашусь.
А вот для пешеходов не так все однозначно. Внимание будет отвлечено на проезд препятствия, а на пешеходов уж что останется.

Тут и так всяких вдавленных полицейских хватает в виде ям. Местами видишь перед собой только 5-7 метров  последствий бомбежки и устраиваешь слалом. На все остальное внимания не хватает чисто физически.
        02.03.2017 16:41
        0 | 0

  • Ognennaja_Feja 
    На Речном при движении в центр дополнительные сотрудники стояли (помимо обычного регулировщика).
    02.03.2017 11:51
    0 | 0

  • Судья 
    что-то напоминает про "Коту заняться нечем-он шарандулы нализывает" вот и эти так же
    02.03.2017 12:29
    0 | 2
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