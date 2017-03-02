В Твери прошла акция «Притормози!»

Сотрудники Госавтоинспекции г. Твери совместно с кадетами спецкласса ГИБДД школы №16 призывали водителей быть внимательными на пешеходных переходах

Сотрудники Госавтоинспекции г. Твери совместно с кадетами спецкласса ГИБДД школы №16 призывали водителей быть внимательными на пешеходных переходах

Статистика показывает, что значительное число аварий с пешеходами происходит именно на пешеходных переходах. С начала года в Твери произошло 39 ДТП с участием пешеходов, в которых 2 человека погибли и 37 человек получили травмы, при этом 22 ДТП произошли на пешеходных переходах.

Для привлечения внимания водителей к соблюдению Правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов Госавтоинспекция Твери 2 марта провела акцию «Притормози!» с участием кадетов спецкласса ГИБДД школы №16.

Утром 2 марта, когда большинство водителей спешат на работу, кадеты выстроились перед пешеходным переходом вдоль ул. Вольного Новгорода с плакатами «Внимание! Притормози! Впереди пешеходный переход! Пропусти пешехода!». Водители, проезжающие мимо, сигналили, приветствуя кадетов. За время проведения акции ни один водитель не нарушил ПДД, все пропустили пешеходов, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Твери